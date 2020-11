Biroul Electoral Central a reautorizat sloganul "O Romanie fara hotie" in judetul Dambovita

"Potrivit ultimei decizii a Biroului Electoral Central, a fost admisa contestatia USR , cu privire la decizia de la Dambovita. Toate contestatiile PSD de la Timis si de la Giurgiu au fost respinse, in schimb cea de la USR de la Dambovita a fost admisa si s-a anulat decizia", a declarat pentru Ziare.com, presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Constantin Florin Mituletu-Buica.Oficialii PSD au depus marti, 10 noiembrie, o plangere catre Biroul Electoral de Circumscriptie 16 Dambovita impotriva USR-PLUS pe motiv ca sloganul "O Romanie fara hotie" incita la ura si la xenofobie."In mod concret, aceasta alianta electorala a folosit mesaje care dezavantajeaza toti competitorii electorali, prin afisele cu sloganul "O Romanie fara hotie" mesaje tiparite pe materiale de propaganda electorala care nu sunt prevazute de Lege", se arata in plangerea formulata de PSD Dambovita.Plangerea PSD a fost aprobata in cadrul sedintei de joi a Biroului Electoral Dambovita. "Incredibil, PSD si satelitii au votat azi in Biroul Electoral de Circumscriptie Dambovita interzicerea mesajului "O Romanie fara hotie" pe motiv de "defaimare". Vom contesta la BEC aceasta actiune sinucigasa a PSD", a declarat Liviu Iolu, sef al campaniei electorale USR-PLUS pentru parlamentare, pe Facebook Contestatia a fost admisa, astfel incat USR-PLUS poate sa foloseasca sloganul "O Romanie fara hotie" in judetul Dambovita.CITESTE SI: