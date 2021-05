Bugetul municipiului Focsani, declarat invalid de catre Administratia Finantelor Publice. Primarul acuza majoritatea "inconstienta" din consiliul local

Invalidarea vine dupa ce in sedinta in care a fost adoptat proiectul de buget pentru 2021, majoritatea din Consiliul Local a votat mai multe amendamente prin care s-au taiat cheltuieli de functionare de la Primarie si de la institutiile subordonate.Cristi Misaila a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca la votarea proiectului de buget au fost taiate 20 de milioane de lei din cheltuielile de functionare, iar banii au fost transferati in fondul de rezerva, ceea ce a facut ca mai multe capitole bugetare sa ajunga pe minus.Din acest motiv, ANAF a declarat invalid bugetul orasului pe anul in curs . Cristi Misaila sustine ca mai multe institutii subordonate Consiliului Local, respectiv Primaria, Directia de Dezvoltare, Ansamblul "Tara Vrancei", Politia Locala si Ateneul Popular vor avea bugetele invalidate, ceea ce le blocheaza capacitatea de a inregistra venituri si a face cheltuieli."Este rezultatul votului inconstient al majoritatii din Consiliul Local PNL-USR-PLUS. Asa cum am anuntat-o inca de la momentul aprobarii bugetului, ca este un buget nefunctional, iata ca acum s-a confirmat. Faptul ca sistemul informatic apartinand Ministerului de Finante ne-a invalidat pentru aceste institutii publice bugetul ne duce in imposibilitatea de a mai inregistra cheltuieli si, mai mult decat atat, nu mai avem posibilitatea de a face plati pentru niciun fel de activitate in aceste conditii. Am comunicat astazi Institutiei Prefectului aceasta situatie, solicitandu-i ca, in regim de urgenta, cu celeritate, sa exercite controlul de legalitate asupra Hotararii Consiliului Local", a declarat Cristi Misaila.De asemenea, urmeaza a fi fi reziliate toate contractele de servicii , a mai anuntat Misaila: "Vom notifica toti operatorii cu care noi avem incheiate contracte si aici ma refer in principal la cei ce asigura mentenanta programelor informatice, mentenanta si furnizarea sistemelor de tiparire a tuturor documentelor din Primarie, serviciile de paza, serviciile de curatenie, serviciile de comunicatii, serviciile de furnizare a energiei electrice. Nu mai avem posibilitatea sa ne onoram platile".O alta problema ridicata de primarul Focsaniului este cea a salariilor angajatilor din Primarie si din institutiile aflate in subordinea municipalitatii. "Nu se mai pot plati salarii, nu se mai pot face plati din bugetul local", afirma primarul.Cristi Misaila a mai anuntat ca s-a adresat prefectului de Vrancea pentru ca acesta sa exercite controlul de legalitate asupra hotararii de Consiliu Local prin care a fost adoptat bugetul. De asemenea, primarul a spus ca daca problema nu va fi transata va fi nevoit sa inchida Primaria incepand cu data de 2 iunie.