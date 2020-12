Candidatul USR-PLUS de pe locul doi la Senat, membru in organizatia neo-nazista Noua Dreapta: "A fost o copilarie"

"Aveam 15 ani. A fost o copilarie, nu aveam nicio functie de conducere. La Iasi, eram eu si un prieten. Sedintele le faceam la biliard, jucam la fisa, ca nu aveam bani sa inchiriem masa o ora. A fost o copilarie. Nu stiam ce ideologie au. Vazusem ca fac tabere si construiesc case pentru batrani. Am incheiat subiectul in cateva luni, mi-am dat seama ca sunt chestiuni aberante. A fost un teribilism de copil", a spus Berea, contactat de HotNews.ro PNL Iasi solicita retragerea imediata de pe liste a candidatului Aliantei USR-PLUS de pe locul 2 Senat, Cristian Berea."Prezenta pe locul doi al listei pentru Senat din partea USR-PLUS a celui care a fost vicepresedinte a organizatiei "Noua Dreapta", Cristian Berea, este o jignire imensa pentru ieseni.Este o confirmare a prezentei unui extremist de dreapta, care a aderat oficial la o organizatie antisemita, neonazista si legionara, in listele pentru Parlament.Solicitam conducerii Aliantei-USR Plus sa prezinte motivele pentru care acest extremist, cu functie de conducere a unei organizatii neonaziste, se afla pe locul doi in lista candidatilor pentru Senatul Romaniei.Intr-un oras care face eforturi mari, de ani de zile, pentru a apara memoria victimelor Holocaustului, a Pogromului de la Iasi si a violentelor antisemite din perioada interbelica, prezenta unui conducator al organizatiei "Noua Dreapta" pe liste, este o sfidare grosolana.Prin aceasta candidatura, USR-PLUS saboteaza oficial eforturile Iasului de a deveni un oras al memoriei victimelor ororilor antisemite.Incercarea USR-PLUS de a ascunde trecutul acestui lider local al neo-legionarismului este evidenta.Solicitam oficial retragerea de urgenta a acestuia de pe listele pentru Parlament si reactia conducerii centrale a USR-PLUS fata de aceasta situatie intolerabila" a declarat deputatul Alexandru Muraru, prim-vicepresedintele PNL Iasi.Intr-un material din Ziarul de Iasi, din 2003, Cristi Berea este citat ca vicepresedinte al "Noua Dreapta" care protesta fata de o intrunire a mormonilor. Candidatul USR PLUS spune ca nu a avut nicio functie de conducere pentru ca nici nu avea cum fiind minor la vremea respectiva.