Deputatul USR, Catalin Drula, despre noua magistrala de metrou: Anapoda si poticnit a mers. Si inca nu e gata telenovela

"Nu exista proiect mai important de infrastructura de transport urban pentru Bucuresti decat magistrala M5. Dar magistrala M5 CU TOTUL pana in Pantelimon, intreaga AXA EST-VEST. Nu doar capatul Dr. Taberei-Eroilor care se inaugureaza astazi.CONTINUAREA de la Eroilor spre Universitate si mai departe pana la Iancului si Pantelimon a fost ABANDONATA ANI DE-A RANDUL. Abia in iunie 2019 a fost lansata licitatia pentru proiectarea sectiunii Eroilor-Iancului. Si nu este finalizata nici azi. Si vorbim doar de proiectare. Dupa care va urma licitatia de construire.Anapoda si poticnit a mers sectiunea M5 Dr. Taberei-Eroilor care se inaugureaza azi. Si inca nu e gata telenovela. Contractul pentru cele 13 trenuri de metrou nu e inca semnat. De 6 ani e tot in licitatii. Azi trebuia deja sa le avem livrate.De la semnarea contractului va mai dura 2-3 ani pana la livrarea trenurilor. In lipsa acestora, se circula cu trenuri luate de pe alte magistrale (pe care scad frecventele ca urmare). Trenurile respective nu au echipamentele necesare de automatizare la bord si prin urmare se pot succeda numai la intervale mari (5-6 minute).De ce merg asa de prost aceste proiecte? Pentru ca sunt pe mana unor nepriceputi, care la randul lor sunt sub politicieni preocupati de panglici, artificii tricolore si luminite. Asta este istoria dezvoltarii de infrastructura in Romania de 30 de ani incoace.Se poate mai bine? Se poate. Dar nu tot in acelasi stil. Nu tot cu ei la butoane", a scris Catalin Drula pe pagina sa de Facebook.