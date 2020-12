Ce explicatii au cercetatorii care au conceput sondajul privind casatoria intre un copil de USR-ist si un simpatizant PSD/PNL: "Studiaza fenomenul polarizarii politice"

"Cum v-ati simti daca fiica/fiul dumneavoastra s-ar casatori cu cineva care este membru sau simpatizant PSD", este una dintre intrebarile sondajului de opinie. Aceeasi solicitare se refera si la situatia privitoare la membri sau simpatizanti PNL.Ca variante de raspuns sunt trecute "deloc confortabil", "nu prea confortabil", "oarecum confortabil", "foarte confortabil" si "nu stiu/nu raspund"."Alegerile se apropie, insa la USR-PLUS facem mai mult decat sa ne pregatim de alegeri. Ne pregatim si pentru ce urmeaza. Mai ales intr-o perioada atat de complicata precum cea de acum. In acest sens, am pornit un parteneriat cu doi cercetatori in stiinte politice pentru o cercetare extinsa despre opiniile celor mai importanti oameni ai USR-PLUS, voi. Cercetarea este utila atat pentru noi ca miscare politica, cat si pentru cercetarea academica in sociologie politica", se arata in corpul mail-ului trimis de USR-PLUS."Va vom trimite trei chestionare de completat, in diverse momente. Toate chestionarele sunt scurte si se pot parcurge in 8 pana la 12 minute. Ce este important este sa participati la cercetare cat mai curand posibil, pentru ca nu vom putea primi raspunsuri decat pentru un interval de cateva zile. In prima instanta , doar de astazi pana inainte de alegerile de duminica.Cercetarea este complet anonima si in acord cu cele mai inalte standarde etice si de confidentialitate. Nu va vom cere date cu care puteti fi identificati personal si nu avem nevoie de astfel de date. In schimb, avem nevoie de un cod simplu si pe care il puteti tine minte usor, pentru a putea lega raspunsurile intre ele, asa ca va vom cere ultimele cateva cifre din numarul de telefon pentru colectarea de date. Dupa colectarea datelor si inainte de orice analiza, codul va fi sters si raspunsurile voastre nu vor avea niciun element de identificare", transmiteau liderii USR-PLUS.Echipa de campanie spune ca a oprit sondajul de opinie."Cateva precizari cu privire la chestionarul trimis astazi catre membrii si simpatizantii Aliantei din Bucuresti si Ilfov. Este vorba despre o cercetare academica a doi doctoranzi romani, unul de la Institutul Universitar European din Florenta, celalalt la Universitatea McGill din Canada. Cei doi isi propusesera sa masoare distantarea sociala si polarizarea in politica. Alianta sustine demersurile academice, am facut asta intotdeauna.Sondajul foloseste scala Bogardus de masurare a distantei sociale intre diverse grupuri. A fost elaborata in anii '30 si este folosita intens in cercetarea sociala peste tot in lume, inclusiv in Romania. CNCD si alte agentii guvernamentale, cercetatori in stiintele sociale de la universitati din Romania folosesc in mod curent aceasta scala", au precizat reprezentantii USR-PLUS.Costin Ciobanu (McGill University) si Dani Sandu (European University Institute), contactati de Ziare.com, au precizat ca cercetarea are un rol academic si nu a fost facuta de USR-PLUS."Studiul are un rol academic si ne apartine noua, cercetatorilor. Este menit sa fie publicat intr-o revista de specialitate si credem ca are potentialul de a fi citat de catre cei care studiaza fenomenul polarizarii politice. Nu este deci un studiu sociologic al Aliantei USR-Plus, ci un studiu academic al unor cercetatori care a fost aplicat membrilor si simpatizantilor USR-Plus din Bucuresti-Ilfov. Suntem extrem de recunoscatori celor de la Alianta USR-Plus ca au fost de acord sa ne ajute cu aceasta cercetare si am vrea ca mai multe organizatii politice sa faca acest pas pentru a sprijini cercetarea sociala. Sprijinul Aliantei a fost unul logistic, permitandu-ne noua aplicarea unui chestionar catre membrii si simpatizantii din Bucuresti si Ilfov. Designul de cercetare, unul bazat pe studii deja validate in literatura de specialitate, a fost exclusiv responsabilitatea noastra. Intelegem foarte bine contextul campaniei electorale, dar ne pare rau ca o cercetare academica a devenit prilej pentru a ataca Alianta USR-Plus, cand ei nu au facut decat sa ajute niste tineri cercetatori", au precizat cei doctoranzii.De asemenea, cercetatorii au mentionat ca "avem cu totii de castigat din a intelege mai bine cum functioneaza lumea, cum interactioneaza mecanisme sociale, de decizie de vot, in momente tensionate, precum alegerile sau pandemia Covid-19. Cercetarea stiintifica se bazeaza intens pe cooperarea participantilor pentru a produce acest bun public"."Intrebarile din stiintele sociale nu pleaca de la o premisa si, in mod ideal, nu induc un tip de raspuns sau un tip de reactie, ci evalueaza strict opiniile sau atitudinile respondentului. Intrebarile formulate de noi nu doreau sa induca un raspuns anume, fie de apropiere, fie de respingerea simpatizantilor unui alt partid. Voiam exclusiv sa aflam opiniile respondentilor. Studiul nostru a primit aprobarea etica, iar chestionarul a fost discutat in numeroase colocvii cu alti cercetatori de la universitatile noastre, de la Oxford, New York University si alte locuri.Cercetarea noastra face parte dintr-o literatura mai vasta despre polarizarea politica. Literatura stiintifica pe acest subiect este extrem de interesanta international in acest moment, mai ales in perioada pandemiei de Covid-19, insa majoritatea cercetarilor au fost facute in SUA. Am vrut sa aflam mai multe despre situatia din Romania, pentru a creste intelegerea asupra felului in care polarizarea politica este diferita in societati fara sistemul politic si cutumele democratice din SUA. Polarizarea politica are in general un efect negativ asupra proceselor si normelor democratice, asa ca am dorit sa vedem unde se situeaza Romania, studiind un public partizan.Teoria noastra, pe care doream sa o testam, se referea la felul in care putem reduce polarizarea partizana in contextul alegerilor. Mai exact, credem ca experienta unor alegeri desfasurate in pandemie poate face partizanii implicati in procesul electoral sa se gandeasca mai mult la cooperare decat la competitie. Activandu-se un alt fel de a privi politica decat cel partizan, credem noi, sunt premise teoretice pentru ca acest lucru sa se intample, dar teoria trebuia si trebuie testata empiric", au mai precizat cei doi.