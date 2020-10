Ce spune candidatul USR-PLUS Dolj pentru Camera Deputatilor despre acuzatiile de rasism, homofobie si limbaj suburban: "In momentul asta sunt cu totul alta persoana"

Captura foto, SURSA: Adevarul.ro

Contactat de Ziare.com, Dragoescu sutine ca in prezent "este cu totul alta persoana" si regreta afirmatiile facute.Organizatia USR-PLUS Dolj l-a desemnat duminica, 18 octombrie, pe Cezar Dragoescu sa fie capul de lista pentru alegerile parlamentare. La scurt timp dupa numire, Laurentiu Dinca, un fost membru USR, l-a acuzat pe acesta ca este un personaj "toxic", "o combinatie abjecta de ura, nationalism, rasism, cu atitudine de interlop".Ulterior, jurnalistii de la Adevarul.ro, au publicat capturi din conversatiile pe care Cezar Dragoescu le-a avut pe un grup intern de comunicare din USR.Cezar Dragoescu a afirmat despre Dacian Ciolos ca este un "mascarici" si un "jegos buburos", spunand ca o alianta dintre PLUS si USR ar aduce numai prejudicii useristilor.Pe Cristian Ghinea il acuza de imoralitate si rade de defectul sau de vedere.Valeriu Nicolae a refuzat sa candideze la Primaria Craiova in 2017 dupa ce postul de primar a ramas vacant. Atunci Cezar Dragoescu a spus ca "e mai bine fara tigan".Dragoescu si-a exprimat si o opinie controversata despre homosexuali si musulmani."Regret si imi cer scuze pentru limbajul respectiv", a spus Dragoescu, contactat de Ziare.com."Erau niste discutii pe niste grupri private pe care erau 10-15 oameni care discutau de toate acolo. Cu singuranta nu reprezinta parerile mele. Ca orice om trec prin diverse etape, erau diverse dispute...Mai multe detalii gasiti pe contul meu de Facebook pe care imi cer scuze public pentru afirmatiile respective", a mai adaugat liderul USR Dolj.Intrebat daca ii este teama ca lucrurile spuse de el ii vor infuenta candidatura si pozitia in partid, Dragoescu a rapuns ca a comunicat conducerii partidului cele intamplate, "ei au luat act si mai departe urmeaza sa decida".Cezar Dragoescu considera ca acest scandal reprezinta un atac "din partea celor ce au pierdut"."Dicutiile respective sunt scoase din context, sunt de pe niste grupuri private, sunt date fara acordul meu. E clar ca e un atac. Acum haideti sa aruncam cu tot ce gasim la adresa castigatorilor, nu?", a mai adaugat Dragosescu.Liderul USR Dolj si-a cerut scuze si intr-o postare pe pagina sa de Facebook.