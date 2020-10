USR PLUS a retras de pe lista de la Dolj un candidat cu limbaj rasist si grobian. Cezar Dragoescu avea loc eligibil la Camera Deputatilor

Decizia vine dupa in presa au fost publicate o serie de mesaje interne in care Dragoescu are un limbaj agresiv la adresa colegilor sai si da dovada de rasism si homofobie."Comisia Nationala de Arbitraj si Biroul National au invalidat candidatura PSDistului extremist si grobianian, aflat pe locul 1 pentru Camera Deputatilor de la Dolj, Cezar Dragoescu. Ce sa zic, felicitari tuturor celor care v-ati mobilizat si nu ati permis ca un astfel de personaj sa ajunga in Parlamentul Romaniei, sa propuna si sa voteze legi. Ar fi fost o abatere grava de la toate valorile si principiile USR PLUS", a afirmat marti seara pe Facebook fostul membru USR Laurentiu Dinca.Acesta a mai afirmat ca ar fi normal ca Dragoescu sa-si dea si demisia din partid, insa nu se asteapta la acest lucru, intrucat "astfel de oameni nu au onoare"."In mod normal, ar fi trebuit sa vedem o demisie de onoare din partea individului, insa astfel de oameni nu au onoare, deci asteptam anuntul privind excluderea lui din USR PLUS. Altfel, vom relua povestea mereu si mereu", mai relateaza Dinca.Cezar Dragoescu, care era ales cap de lista USR PLUS pentru Camera Deputatilor in Dolj, s-a remarcat pe grupurile interne de comunicare printr-o serie de iesiri grosolane la adresa liderilor Aliantei Dacian Ciolos si Cristian Ghinea . De asemenea, Dragoescu l-a numit "tigan"pe Valeriu Nicolae.