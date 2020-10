Presedintele PLUS Dolj: "Este foarte probabil ca Cezar Dragoescu sa fie desemnat viceprimar al Craiovei". USR-istul este acuzat de rasism, homofobie si limbaj suburban

Captura foto, SURSA: Adevarul.ro

"In conferinta de presa organizata imediat dupa alegerile din 27 septembrie, noi (n.red.: Alianta USR-PLUS) l-am anuntat pe domnul Dragoescu, intrucat avea majoritatea sustinerii consilierilor USR-PLUS (din cei cinci consilieri alesi in CL Craiova, USR are patru, iar PLUS are unu). Atunci a fost o propunere, efectiv, pentru ca la acel moment nu stiam de acuzatiile la adresa domnului Dragoescu.Ulterior, cele doua birouri judetene au luat fiecare cate o decizie. Biroul USR Dolj a decis sa il sustina politic pentru functia asta pe Eduard Circeag, pe care noi, cei de la PLUS, il consideram complet nepotrivit, dat fiind ca e foarte tanar. Propunerea noastra a fost singurul consilier PLUS, domnul Lucian Sauleanu (). Numai ca deciziile in alianta se iau cu unanimitate. Neexistand unanimitate, s-a ajuns la birourile nationale. Si biroul national USR a luat decizia, in sedinta biroului din acest weekend, sa il sustina pentru functia de viceprimar pe domnul Dragoescu, dar este nevoie si de o discutie cu Biroul National PLUS", a declarat presedintele PLUS Dolj, citat de Agerpres. Acesta a mai afirmat ca Dragoescu este membru fondat al USR Dolj si nu intelege cum de a fost bun atata timp pentru organizatia din care face parte, iar acum "este persona non grata"."Nu inteleg cum de dl.Dragoescu a fost bun atatia ani pentru USR Dolj, iar brusc este persona non grata. Problema a fost intotdeauna la USR. Din cei cinci cinci consilieri municipali alesi in Alianta USR PLUS, doar dl.Sauleanu este membru PLUS. Din informatiile pe care eu le detin in acest moment, este foarte probabil ac dl.Cezar Dragoescu sa fie desemnat viceprimar al Craiovei. Nu este o chestie care tine de PLUS, iar afirmatiile dlui Prisnel (n.red.: Adrian Prisnel, presedintele USR Dolj) cum ca dl.Dragoescu ar fi fost propunerea mea personala sunt pure fabulatii si minciuni. Mai mult, Paunica nu are cum sa influenteze Biroul National USR sub nicio forma, nici daca as vrea. Decizia probabil ca se va transa astazi", a mai spus Paunica.Presedintele USR Dolj, deputatul Adrian-Claudiu Prisnel, a transmis, sambata, printr-un comunicat de presa, ca Biroul National al USR decredibilizeaza USR Dolj prin sustinerea lui Cezar Dragoescu pentru functia de viceprimar al Craiovei, pe motiv ca acesta ar fi "rasist, xenofob si homofob"."Este inexplicabila sustinerea Biroului National pentru un membru care in urma cu cateva zile a fost invalidat de acelasi Birou National atat din motive de integritate, cat si de oportunitate politica. Problemele de comportament si de integritate ale domnului Cezar Dragoescu au adus USR un prejudiciu de imagine consistent, fiind subiectul a zeci de articolele de ziar si cauza a numeroase reactii negative ale simpatizantilor nostri. La cererea presedintelui PLUS Dolj, Gabriel Paunica, in sedinta de astazi, 24 octombrie, Biroul National al USR a decis, cu incalcarea statutului si a autonomiei filialelor, acordarea sprijinului politic lui Cezar Dragoescu pentru functia de viceprimar al Craiovei, impotriva deciziei USR Craiova din 4 octombrie. Forul care acorda sprijinul politic pentru functii la nivel local este expres mentionat in statutul USR: biroul local, conform art. 24 lit. c, iar biroul national pentru functii nationale. In aceasta privinta, ne vom adresa Comisiei Nationale de Arbitraj cu o contestatie asupra deciziei Biroului National", a afirmat Prisnel.Dupa alegerile din 27 septembrie, din cele 27 de mandate de consilieri locali in CL Craiova, PSD a obtinut 10 mandate, PNL - 9 mandate, Alianta USR-PLUS - 5 mandate si PER - 3 mandate. Reprezentantii Aliantei USR-PLUS, filiala Dolj, si cei ai PNL Dolj au anuntat ca doresc sa formeze impreuna majoritatea in Consiliul Local Craiova, iar cele doua formatiuni sa aiba cate un viceprimar. Propunerea PNL Craiova pentru un post de viceprimar este consilierul local Marian Vasile.Liderul USR-PLUS Dolj, Cezar Dragoescu, este acuzat de rasism, homofobie si comportament grobian dupa ce jurnalistii de la Adevarul.ro au publicat o serie de capturi dintr-un grup de comunicare al partidului, in care Dragoescu il numea pe Valeriu Nicolae "tigan" si pe Dacian Ciolos un "jegos buburos" si un "specimen securistoid".Contactat de Ziare.com, Dragoescu sutine ca in prezent "este cu totul alta persoana" si regreta afirmatiile facute.Organizatia USR-PLUS Dolj l-a desemnat duminica, 18 octombrie, pe Cezar Dragoescu sa fie capul de lista pentru alegerile parlamentare. La scurt timp dupa numire, Laurentiu Dinca, un fost membru USR, l-a acuzat pe acesta ca este un personaj "toxic", "o combinatie abjecta de ura, nationalism, rasism, cu atitudine de interlop". Ulterior, Cezar Dragoescu a fost retras de pe listele USR-PLUS pentru Parlament, in schimb si-a pastrat functia la nivel local.Ulterior, jurnalistii de la Adevarul.ro, au publicat capturi din conversatiile pe care Cezar Dragoescu le-a avut pe un grup intern de comunicare din USR.Cezar Dragoescu a afirmat despre Dacian Ciolos ca este un "mascarici" si un "jegos buburos", spunand ca o alianta dintre PLUS si USR ar aduce numai prejudicii useristilor.Pe Cristian Ghinea il acuza de imoralitate si rade de defectul sau de vedere.Valeriu Nicolae a refuzat sa candideze la Primaria Craiova in 2017 dupa ce postul de primar a ramas vacant. Atunci Cezar Dragoescu a spus ca "e mai bine fara tigan".Dragoescu si-a exprimat si o opinie controversata despre homosexuali si musulmani."Regret si imi cer scuze pentru limbajul respectiv", a spus Dragoescu, contactat de Ziare.com."Erau niste discutii pe niste grupri private pe care erau 10-15 oameni care discutau de toate acolo. Cu singuranta nu reprezinta parerile mele. Ca orice om trec prin diverse etape, erau diverse dispute...Mai multe detalii gasiti pe contul meu de Facebook pe care imi cer scuze public pentru afirmatiile respective", a mai adaugat liderul USR Dolj.Intrebat daca ii este teama ca lucrurile spuse de el ii vor infuenta candidatura si pozitia in partid, Dragoescu a rapuns ca a comunicat conducerii partidului cele intamplate, "ei au luat act si mai departe urmeaza sa decida".Cezar Dragoescu considera ca acest scandal reprezinta un atac "din partea celor ce au pierdut"."Dicutiile respective sunt scoase din context, sunt de pe niste grupuri private, sunt date fara acordul meu. E clar ca e un atac. Acum haideti sa aruncam cu tot ce gasim la adresa castigatorilor, nu?", a mai adaugat Dragosescu.Liderul USR Dolj si-a cerut scuze si intr-o postare pe pagina sa de Facebook.