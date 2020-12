Cine este Catalin Drula, propunerea USR-PLUS pentru Ministerul Transporturilor

La inceputul anilor 2000 a dezvoltat o platforma de comunicare prin bluetooth. Ulterior, a dezvoltat o alta platforma, care permite comunicarea necesarului de sange pentru transfuzie prin telefonul mobil, si livrarea acestuia prin drone la distante de pana la 70 km, sistem devenit operational in Rwanda.S-a implicat in societatea civila, in cadrul Asociatiei ProInfrastructura, care sustine si monitorizeaza dezvoltarea infrastructurii de transport in Romania.In 2015, a fost numit consilier personal al prim-ministrului Dacian Ciolos pe teme de infrastructura. Spre sfarsitul lui 2016, a renuntat la postul de consilier pentru a candida la alegerile legislative din acel an, la care a fost ales deputat de Timis din partea Uniunii Salvati Romania.A fost coordonatorul campaniilor electorale la alegerile europarlamentare din 2019 si la alegerile prezidentiale din 2019 din partea Uniunii Salvati Romania.In Camera Deputatilor, Catalin Drula a fost ales presedinte al Comisiei pentru Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor si membru al Comisiei pentru Transporturi si Infrastructura.CITESTE SI: