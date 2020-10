Cine sunt perdantii PSD, PNL si USR de la locale premiati cu locuri eligibile la parlamentare

Gabriela Firea

Gabriel Mutu

Adrian Moraru

Tudor Polak

Ion Stefan

Simona Spataru

Politicieni care nu au reusit sa castige simpatia electoratului la "locale" se afla acum pe listele de candidati la alegerile generale, in speranta ca se vor strecura in Parlament "la comun".Conform surselor din interiorul PSD, lista candidatilor de la Senat va fi deschisa la Bucuresti de Gabriela Firea. Pe locul doi se va afla Gabriel Mutu, fostul primar de la Sectorul 6, fiind urmat de Daniel Zamfir, actual senator PSD si sotul Oanei Stancu, realizator si producator la Antena3.Rezultatele finale ale alegerilor pentru primaria Capitalei facute publice de Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti indica faptul ca 672.004 persoane dintre cele inscrise pe listele electorale s-au prezentat la alegerile locale din 27 septembrie. Au fost inregistrate 660.118 voturi valabil exprimate. Dintre acestea, 282.631 au fost pentru Nicusor Dan si 250.690 au fost pentru Gabriela Firea.Gabriela Firea, fostul primar al Bucurestiului, a declarat marti, 29 septembrie, la Antena 3, ca va candida la alegerile parlamentare din partea PSD si, in aceeasi emisiune, a spus ca "nu exclude" nici o candidatura la alegerile prezidentiale din anul 2024.Fostul primar al Capitalei a fost intrebat de moderator daca intentioneaza sa candideze in 2024 si la care dintre scrutinuri, in conditiile in care vor fi organizate si alegeri locale, si prezidentiale.La Sectorul 6, Ciprian Ciucu, candidatul sustinut de PNL si Alianta USR PLUS, a castigat cu 43,39%, reprezentand 54.134 voturi, iar Gabriel Mutu, candidatul PSD, a obtinut - 34,55%, adica 43.105 voturi.PNL are o strategie identica: Adrian Moraru si Cristian Bacanu, infranti la sectoarele 3 si 5, vor candida pentru Camera Deputatilor, la pachet cu Violeta Alexandru , sefa organizatiei Bucuresti, sustin surse politice pentru Adevarul.La Camera Deputatilor, pozitia a doua pe lista PNL Vrancea este detinuta de Tudor Polak, secretar de stat in cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si candidat al PNL la Primaria Vaslui.Primarul municipiului Vaslui, Vasile Paval (PSD), a castigat detasat alegerile locale din acest an, dupa ce a obtinut 62% din optiunile electoratului, in timp ce principalul sau contracandidat, secretarul de stat Tudor Polak (PNL), a fost votat de 19% dintre alegatorii prezenti la urne. Ion Stefan ocupa prima pozitie pentru Camera Deputatilor pe listele PNL Vrancea.Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan a pierdut cursa pentru alegerile locale in Focsani, in favoarea contracandidatului social-democrat. Cristi Valentin Misaila, candidatul PSD la primaria municipiului Focsani a castigat un nou mandat Este a doua oara cand liberalul Ion Stefan pierde la alegerile locale din Focsani, in fata lui Cristi Valentin Misaila. In anul 2016, actualul ministrul al Dezvoltarii a pierdut pentru prima data in fata lui Misaila.In 2016, Ion Stefan a fost votat de 10.607 alegatori, respectiv 36,20% din voturile exprimate, iar Cristi Valentin Misaila a primit cu 1.168 de voturi in plus, respectiv 40,19% din voturile electoratului focsanean.In cadrul Conferintei Municipale USR PLUS Bucuresti organizate in sistem online, delegatii desemnati de cele doua filiale ale Aliantei USR PLUS din Bucuresti au votat candidatii pentru Camera Deputatilor si Senat.Astfel, primul pe lista USR-PLUS va fi Stefan Palarie (PLUS), urmat de senatoarea Silvia-Monica Dinica (USR) si de candidata la primaria Sectorului 4, Simona Spataru (PLUS).Statistica alegerilor locale 2020 pentru Primaria Sectorului 4 arata ca Daniel Baluta, candidatul PSD, a castigat 56% din voturi, in timp ce candidata PNL-USR-PLUS, Simona Elena Spataru, a obtinut 35,2%.