Ciprian Baila revendica mandatul ramas vacant dupa demisia lui Cornel Zainea din USR si din Camera Deputatilor

Baila a declarat pentru News.ro ca s-a adresat presedintelui Camerei Deputatilor Marcel Ciolacu si ca nu a fost contactat de nimeni din conducerea centrala a USR in legatura cu aceasta situatie.Camera Deputatilor a validat marti mandatul de deputat al lui Ciprian Necula, pe locul ramas vacant ca urmare a demisiei din USR si din Parlament a lui Cornel Zainea, desi urmatorul pe lista candidatilor la alegerile din 2016 era Ciprian Baila, Necula fiind pe pozitia a patra.Ciprian Baila a declarat miercuri pentru News.ro ca s-a adresat presedintelui Camerei Deputatilor Marcel Ciolacu in legatura cu mandatul de deputat care considera ca ii revine."Am trimis o solicitare presedintelui Camerei Deputatilor Marcel Ciolacu, prin care revendic restul de mandat", a explicat el."Ieri am vazut pur si simplu ca a fost validat Ciprian Necula. Ma asteptam sa fiu contact de Secretariatul General al USR. Nici nu stiam ca se poate ocupa mandatul, dat fiind ca a mai ramas putin timp pana la incheierea actualei legislaturi", a declarat pentru News.ro Ciprian Baila.El a precizat ca a fost contactat de membri ai USR, dar nu si de persoane din conducerea centrala a prtidului.Baila a relatat ca marti seara i-a trimis un mail presedintelui partidului Dan Barna in care ii explica situatia, prezentand si baza legala a solicitarii sale de a-si prelua mandatul de deputat, dar inca nu a primit niciun raspuns"La data vacantarii mandatului lui Cornel Zainea, eram membru USR cu drepturi depline. Nu m-a contactat nimeni de la centru", spune Ciprian Baila, care afirma ca se afla printre membrii fondatori ai partidului.El afirma ca, in functie de raspunsul primit, va vedea la ce cai legale va recurge "pentru a face lucrurile corect", subliniind ca, desi este vorba doar despre o scurta perioada de mandat, este vorba despre principii.Ciprian Baila afirma ca desi a venit in USR la chemarea lui Nicusor Dan , nu se considera "un nicusorist". In opinia sa, insa, cei care sunt critici la adresa actualei conduceri USR vor fi usor, usor, indepartati.Articolul 94 din Legea privind alegerea Camerei Dreputatilor si Senatului prevede: "Candidatii inscrisi in liste care nu au fost alesi sunt declarati supleanti ai listelor respective. In caz de vacanta a mandatelor de senatori sau de deputati alesi pe liste de candidati, supleantii ocupa locurile devenite vacante, in ordinea in care sunt inscrisi in liste, daca, pana la data validarii mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din partea carora au candidat supleantii confirma in scris, sub semnatura conducerii partidelor politice sau a organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, ca supleantii fac parte din partidul politic respectiv ori din organizatia cetatenilor apartinand minoritatilor nationale".Reglementarea este preluata si in Regulamentul Camerei Deputatilor, potrivit caruia "locul vacant va fi ocupat de catre supleantul imediat urmator de pe lista partidului politic, aliantei politice sau aliantei electorale daca, pana la data validarii mandatului, partidul politic, alianta politica sau alianta electorala pentru care a candidat confirma in scris ca apartine acesteia", iar "asupra legalitatii alegerii supleantului comisia de validare va prezenta Camerei Deputatilor un raport".Ciprian Necula, considerat un apropiat al liderului USR Dan Barna , a fost membru PNL pana in 2009. De asemenea, a fost consultat sau coordonator al campaniei electorale pentru liberalii Traian Dobre si Eugen Ticau Deputatul Cornel Zainea, care a pierdut la diferenta de 54 de voturi cursa pentru Primaria Chiajna, a anuntat saptamana trecuta ca demisioneaza din USR si din Parlament, afirmand ca la intrarea in politica, in 2016, nu stia cum trebuie construit un partid sau cum ar trebui sa fie lucrurile in Parlament, dar a descoperit pe parcurs ca ambele merg pe drumul gresit. In opinia sa, USR si se pare ca si PLUS devin partide in care castiga cine "are control pe filiala".