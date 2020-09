Ciprian Ciucu, candidatul PNL sustinut de USR PLUS la Primaria Sectorului 6, il acuza pe primarul PSD ca-si face campanie electorala in scoli

"Uitati-va si dumneavoastra! #sectorul6Ce o fi in capul acestui om, Mutu de la PSD?A pus sigla primariei mare, cu sloganul lui, pe geamurile despartitoare ca sa mai faca ceva propaganda si in clasa. Omului acesta si celor din jurul lui chiar nu ii pasa ca nenorocirile acelea de sigle blocheaza contactul vizual dintre profesori si elevi, atat de important in predare-invatare?E disperat, se agata de orice", a scris Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook "E disperat. Si-a pierdut luciditatea", a completat apoi candidatul USR-PLUS.