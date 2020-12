Cine este Ciprian-Sergiu Teleman, propus ministru al Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii. In opt ani, a avansat de la asistent de cercetare la cercetator stiintific senior

Ciprian-Sergiu Teleman, presedintele PLUS Ilfov si consilier in Consiliul Judetean Ilfov, este antreprenor, cofondator al aplicatiei de contabilitate-finante Max Business and Accounting, dedicata intreprinderilor mici si mijlocii si consultant (din 2006) la Time Manager International (TMI), una dintre cele mai mari firme de training si consultanta din lume, potrivit www.qualians.com.Si-a inceput cariera ca cercetator stiintific, fiind atras de partea fundamentala a cercetarii, mai ales cea conexa utilizarii tehnologiei informatiei. Timp de aproape opt ani a avansat de la asistent de cercetare la cercetator stiintific senior. A condus programe de cercetare bazate pe modelarea proceselor fizico-matematice, a participat la proiecte europene de cercetare, fiind parte a unor echipe internationale.In paralel cu activitatea stiintifica, a participat, timp de zece ani, la proiecte aplicative din zona tehnologiei informatiei la interferenta cu cea educationala, derulate sub egida Ministerului Educatiei sau a unor companii private.In ultimii ani a activat in domeniul consultantei de afaceri destinata investitorilor straini in Romania, in special in aria dezvoltarii resurselor umane, conducand numeroase programe de training.La 28 octombrie 2020, a fost ales presedinte al Comisiei de invatamant, sanatate, familie, protectie sociala, protectie copii, servicii publice sociale si activitati sportive din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, potrivit www.cjilfov.ro.