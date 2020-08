Comisia juridica a Senatului propune respingerea proiectului USR privind desfasurarea alegerilor locale timp de doua zile

A fost un vot majoritar "pentru" adoptarea raportului de respingere din partea PSD si UDMR , iar de la PNL a fost o abtinere.Pe 24 iulie, senatorea USR Florina Presada a inregistrat la Senat un proiect de lege care prevede desfasurarea alegerilor locale timp de doua zile. In conditiile in care votarea s-ar realiza doar intr-o singura zi, procesul de votare ar fi serios ingreunat si intarziat ca urmare a masurilor de distantare sociala atat in interiorul sectiei cat si in afara ei, motiveaza parlamentarul.Initiativa vine dupa ce amendamentul USR cu acelasi obiect a fost respins in Legea votata de catre Legislativ care stabileste data alegerilor pe 27 septembrie.Proiectul prevede ca "data alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020 se stabileste in ziua de duminica, 27 septembrie 2020.Cu toate ca ziua alegerilor locale e stabilita pe 27 septembrie, proiectul arata ca "votarea se desfasoara pe parcursul zilei de sambata, 26 septembrie 2020, si zilei de duminica, 27 septembrie 2020"."In fiecare dintre aceste zile, votarea incepe la ora locala 7:00 si se iicheie la ora locala 21:00", mai arata proiectul de lege. Senatul este prim for sesizat pe initiativa legislativa, decizionala fiind Camera Deputatilor.