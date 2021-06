Recompensa pentru consilierul "tradator" din USR PLUS Iasi, care a votat bugetul alaturi de PNL. Cezar Baciu poate ajunge viceprimar

O sedinta a Consiliului Local Iasi a fost programata pentru luni, iar pe ordinea de zi figureaza intre altele si un proiect care vizeaza alegerea celor doi viceprimari ai municipiului.Surse politice au declarat pentru News.ro ca favoriti pentru a ocupa cele doua functii de viceprimari sunt consilierul PNL Daniel Juravle si reprezentantul USR PLUS , Cezar Baciu, cel care in urma cu cateva saptamani a contribuit decisiv la trecerea proiectului de buget local, votand in consiliu alaturi de PNL. USR PLUS a declansat procedurile de excludere a lui Cezar Baciu din partid , existand chiar o decizie in acest sens a conducerii USR PLUS. Intrucat Baciu a atacat decizia in instanta, el ramane membru USR PLUS pana in momentul emiterii unei hotarari definitive in Justitie. Daca Baciu va fi votat viceprimar, el isi va pierde automat functia in situatia in care instanta va da dreptate USR PLUS.In Consiliul Local nu exista o majoritate clar conturata. PNL si PMP, care de regula actioneaza unitar in Consiliul Local, au impreuna 13 mandate si mai au nevoie de un singur vot pentru a-si asigura majoritatea simpla. USR PLUS detine noua mandate (inclusiv cel al consilierului Cezar Baciu) , iar PSD cinci mandate.