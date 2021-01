Continuia razboiul dintre Iulian Bulai (USR) si sefa TVR: Mentine un sistem de santaj la adresa angajatilor. E ca un dictator

"Toti oamenii sunt numiti direct de catre ea, nu de catre CA-ul TVR sau prin concurs.Adica mentinerea unui sistem de santaj la adresa angajatilor din posturile de conducere, pentru a-i putea controla. Solutia la acest abuz Concurs de ocupare a functiei. Lucru de care se fereste doamna Presedinte-Director General al TVR, Doina Gradea. In alte cuvinte, ia decizii fara sa se consulte cu nimeni si nu ofera sanse egale de ocupare a functiei, adica actioneaza ca un dictator. Asa se distruge o institutie", a scris parlamentarul.Iulian Bulai o acuza pe directoarea TVR de comportament dictatorial si o sfatuieste sa isi dea demisia din functie."Asadar, cine este dictator, doamna Gradea? Cred ca vorbeati de dumneavoastra si de aceste numiri, facute ca in comunism sau in dictatura. Zeci de posturi ocupate dupa bunul plac al unui singur om, care decide de unul singur.Doamna Gradea, plecati de la TVR inainte sa va dea afara angajatii revoltati la maxim de acest comportament dictatorial", a mai scris Bulai.Directoarea Societatii Romane de Televiziune i-a transmis, printr-un comunicat de presa publicat luni, 4 ianuarie, deputatului Iulian Bulai, care a declarat ca "TVR 1 a avut de Revelion un program plin de bascalie la adresa a tot ce inseamna pandemie", ca acesta vrea introducerea cenzurii.CITESTE SI: Sefa TVR il acuza de cenzura pe deputatul Bulai: "Frazele dumneavoastra tradeaza vorbele unui mic dictator"