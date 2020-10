Cornel Zainea, deputat care a demisionat din Parlament si din USR, a anuntat ca a strans semnaturile in vederea unei candidaturi independente la Ilfov

"Noi am reusit! Intr-o cursa contra cronometru, cand mai aveam cateva sute de semnaturi lipsa cu doar 6 ore ore inainte de deadline, minunea a inceput sa se intample. Cu ajutorul unor oameni frumosi am strans chiar cu 10% peste numarul necesar", a scris Zainea pe Facebook Pe 8 octombrie, Cornel Zainea isi anunta demisia din USR si din Parlament, precum si faptul ca evalueaza implicatiile unei candidaturi independente la Camera Deputatilor, in Ilfov. Intr-un mesaj postat pe Facebook, el scria ca USR "si se pare ca si PLUS" devin partide in care castiga cine "are control pe filiala".In aceeasi zi, copresedintele USR PLUS Dan Barna isi exprima regretul pentru decizia lui Cornel Zainea, adaugand ca spera ca acesta sa ia in considerare cat mai curand sa revina in partid.La alegerile locale, Cornel Zainea a candidat din partea USR PLUS pentru Primaria Chiajna, unde a pierdut la o distanta de 54 de voturi fata de primarul in functie, Mircea Minea.