Cum au fost impartite functiile intre partidele din Coalitia de Dreapta. Violeta Vijulie: "S-a facut tragere la sorti. Fiecare filiala a primit un secretar de stat"

"Este un algoritm in functie de ce procent a avut fiecare partid . De exemplu, PNL ul a avut 55% din voturile coalitiei asa ca pe baza acestui algoritm fiecare si-a ales ce functii vrea sa detina. Pe aceasta imparteala intre partide, USR a cerut Agentia Nationala a Functionarilor Publici, la care eu sunt presedinte Apoi, pe functiile revenite PNL-ului, mai precis, in jur de 40 de functii de secretar de stat, la care se adauga cele de presedinte si vicepresedinte de agentii, s-a facut lista in functie de rezultatele obtinute de filiale la alegerile parlamentare.Asa ca ordinea tragerii la sort s-a stabilit in functie de rezultatul filialei. Fiecare filiala a primit un secretar de stat, asta e clar. Din interiorul filialei a fost selectata o persoana competenta pentru acea functie", a afirmat Violeta Vijulie.Violeta Vijulie a fost sustinuta pentru functia de secretar de stat de PNL Sector 3, filiala in interiorul careia detine functia de prim-vicepresedinte.