Dan Tudorache cere renumararea voturilor exprimate pentru Primaria Sectorului 1: "Imi doresc transparenta totala"

"Azi-noapte, am solicitat Biroului Electoral Central renumararea voturilor.Imi doresc transparenta totala, in primul rand pentru a elimina orice suspiciune despre furtul voturilor.Pentru ca voturile reprezinta vointa si speranta oamenilor. Iar acestea nu trebuie in niciun caz furate.E normal ca intr-o lupta atat de stransa sa se verifice fiecare vot . Nu sunt insa normale nici presiunile, nici manipularile", a scris acesta pe Facebook Reamintim faptul ca Politia Capitalei face cercetari in legatura cu incidentul semnalat de Clotilde Armand privind angajatii Primariei Sectorului 1 care ar fi fost implicati in fraudarea proceselor verbale de la alegeri."Astazi, in jurul orei 15: 45, Sectia 4 Politie a fost sesizata prin sistemul 112 cu privire la faptul ca un barbat, candidat al unui partid politic pentru functia de consilier, ar fi fost vazut iesind din cladirea unde a functionat un birou electoral al Sectorului 1, de catre mai multi reprezentanti ai altor partide politice, avand asupra sa mai multe procese verbale.Persoanele in cauza au fost identificate si sunt conduse la sediul Sectiei 4 Politie pentru stabilirea situatiei de fapt si de drept", a transmis luni, 28 septembrie, Politia Capitalei.Europarlamentarul Clotilde Armand a publicat luni, 28 septembrie 2020, doua inregistrari video pe pagina sa de Facebook in care sustine ca, in sediul Directiei de Salubrizare si Investitii situat in Complexul Piata Mures care este situat deasupra Biroului Electoral de Sector se regasesc mai multe procese verbale necompletate si sustine ca acest lucru este o tentativa de frauda electorala Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a respins acuzatiile."Hai sa fim seriosi", a fost prima reactie a lui Tudorache la acuzatia ca ar fi pregatit o frauda electorala. "Erau procese verbale care urmau sa mearga in sectiile de votare. Erau copii care urmau sa fie completate de reprezentanti din sectiile de votare. Asta era tot", a declarat el pentru News.ro.