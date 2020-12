Declaratia controversata a unei candidate USR-PLUS despre romi: "Totusi, mentalitatea aceasta de sclav nu cumva exista in mentalul romilor?"

"Cred ca, totusi, mentalitatea aceasta de - o pun in ghilimele - "sclav" nu cumva exista in mentalul romilor? Nu cumva trebuie sa lucram aici un pic mai mult? Pentru ca ei insisi sa nu se mai simta sclavi? Folosesc termenul, dar sa stiti ca nu-mi este drag", a afirmat Mandita Baias la Digi24.Dupa aceste afirmatii, USR-PLUS a tinut sa se delimiteze de mesajul transmis."Astazi, in cadrul unei dezbateri pe tema educatiei, candidata Aliantei USR PLUS a folosit o formulare nefericita pentru a transmite ideea ca nimeni nu ar trebui sa fie pus in situatia de a se simti inferior celuilalt.Regretam formularea respectiva, cu atat mai mult, cu cat ea nu reflecta nici valorile noastre, ale aliantei, si nici pe cele ale candidatei noastre. Le cerem scuze tuturor celor care s-au simtit jigniti de cuvintele folosite. Si subliniem inca o data ca Alianta USR PLUS va face toate eforturile pentru a-i reprezenta in mod egal pe toti cetatenii romani, indiferent de etnia lor", au scris reprezentantii USR-PLUS, pe pagina de Facebook Activistul Ciprian Necula considera afirmatiile rasiste si cere retragerea candidatei de pe listele de partid."Personal, fiind in categoria celor jigniti, desi apreciez aceasta reactie a partidului, consider ca este una disproportionata, prin subdimensionare, in raport cu gravitatea celor afirmate. Disocierea de cele sustinute de candidata Mandita Baias nu se poate face decat prin demiterea acesteia din Alianta USR Plus", a sustinut Ciprian Necula, intr-o opinie publicata in Libertatea.ro