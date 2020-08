Deputat USR: 30 de primari PSD, transferati la PNL in ultimele zile, pesedismul supravietuieste

"Doar in ultimele zile, peste 30 primari PSD s-au transferat la PNL. Se adauga altor zeci de traseisti - primari si viceprimari PSD transferati deja. La Pitesti, viceprimarul PSD este candidatul PNL. La Iasi, PSDistul Chirica. Prin toti acesti primari, pesedismul supravietuieste", scrie el pe Facebook Mosteanu, candidat al USR pentru functia de primar al municipiului Pitesti, adauga ca Romania nu poate fi reconstruita "cu aceiasi oameni care au tinut comunitatile noastre in subdezvoltare"."PNL nu a inteles nimic din votul la europarlamentare si prezidentiale. Nu putem reconstrui Romania, comunele si orasele noastre, cu aceiasi oameni care au tinut comunitatile noastre in subdezvoltare si au incurajat 4 ani regimul lui Dragnea. Nu au facut nimic 30 ani. Vor face ei mai bine acum?", scrie deputatul.El adauga si o lista de 55 de primari "traseisti", conform informatiilor aparute in presa.