Deputat USR: Legea "Fara condamnati penal in scoli" a fost adoptata de Parlament

"Este o initiativa pentru curatenia morala a sistemului de invatamant romanesc. Siguranta copiilor trebuie sa devina o prioritate in Romania, iar legislatia nationala trebuie armonizata cu legislatia europeana.In acest sens, legea initiata in Parlament raspunde nevoilor de siguranta nerespectate de statul roman care nu avea niciun filtru clar pentru stoparea abuzurilor, agresiunilor fizice sau violurilor asupra minorilor", transmite deputatul Cristina Iurisniti, initiatoarea proiectului de lege , citata de The Epoch Times Romania. Insa proiectul adoptat in Senat a fost amendat de parlamentarii PSD in Comisia de Invatamant, astfel ca forma finala se refera doar la infractiunile cu intentie savarsite in imprejurari legate de exercitarea profesiei, adica activitatile didactice."Din pacate legea a fost amendata de PSD in sensul restrangerii condamnarilor penale care fac imposibila angajarea in scoli si universitati la infractiuni impotriva persoanei, savarsite cu intentie, in exercitiul profesiunii. Coruptia, de pilda, nu face parte din ele. Nici plagiatul. Pe orice pune mana PSD, strica. Vom reveni asupra legii cand vom avea majoritatea parlamentara!", subliniaza senatorul Vlad Alexandrescu , membru in Comisia pentru Invatamant.USR subliniaza ca legea adoptata de Parlament este un pas important in crearea cadrului legal prin care siguranta fizica si psiho-emotionala a copiilor sa fie protejata. Proiectul a plecat de la cazuri concrete de abuz din partea profesorilor si tergiversari in justitie."Recent, cel mai mediatizat caz este abuzul profesorului de sport Maternik, din localitatea Sant, din judetul Bistrita-Nasaud, care de ani de zile agreseaza copii, fara ca justitia sa aiba o decizie si o pozitie ferma in privinta accesului sau la activitatile didactice. In momentul de fata, respectivul profesor are inca doua dosare penale de purtare abuziva asupra copiilor, dar si o distrugere de documente oficiale", conchide Cristina Iurisniti.