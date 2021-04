Deputatul AUR Dan Tanasa, sanctionat doar cu avertisment scris dupa derapajul din Parlament

Astfel, Comisia va inainta Biroului permanent, care are competenta de a decide, propunerea cea mai aspra prevazuta de Statutul deputatilor si senatorilor si anume avertismentul scris, a precizat deputatul USR -PLUS Silviu Dehelean."Dan Tanasa a adus in Parlament direct cuvintele folosite de nazisti si nu poate ramane nesanctionat. Comisia juridica va inainta Biroului permanent, care are competenta de a lua decizia, propunerea pentru cea mai aspra sanctiune prevazuta de statutul parlamentarilor si de regulamentele camerelor - avertisment scris. E prea putin, dar e sanctiunea maxima prevazuta de legea in vigoare. Probabil atunci cand s-au intocmit statutul si regulamentele nu s-a prevazut intrarea in Parlament a unor astfel de persoane rudimentare", a afirmat Silviu Dehelean.El a adaugat ca va fi votat curand proiectul USR-PLUS care prevede sanctiuni mai dure pentru alesii care au mafestari huliganice sau extremiste."In curand vom vota proiectul depus de USR-PLUS, care prevede sanctiuni mai dure pentru parlamentarii cu manifestari extremiste sau huliganice. Pana atunci e important ca Biroul Permanent sa decida aplicarea unei sanctiuni, chiar si cu rol simbolic, in asa fel incat sa avem o pozitie clara a parlamentului ca astfel de comportamente nu pot fi acceptate", a completat Dehelean.Liderul deputatilor USR-PLUS Ionut Mosteanu si parlamentarul Silviu Dehelean au facut o solicitare luni catre Biroul permanent al Camerei in care au cerut sanctionarea deputatului AUR Dan Tanasa care i-a insultat, dupa sedinta plenului de saptamana trecuta in care a fost adoptat proiectul de lege privind desfiintarea SIIJ. "Apreciem ca a avut loc o incalcare sanctionabila a eticii si deontologiei parlamentare, reglementata in dispozitiile legale anterior mentionate, si apreciem ca este imperios necesara sanctionarea deputatului Dan Tanasa. Consider ca lipsa unei sanctiuni va avea un efect incurajator pentru reiterarea unui astfel de comportament grobian, motiv pentru care va inaintez spre solutionare prezenta sesizare", arata textul cererii.Tot luni, alianta USR-PLUS a anuntat ca depune un proiect de lege prin care sa fie introduse sanctiuni mai dure pentru parlamentarii care au un comportament injurios. Pe modelul sanctiunilor pentru votul cu mai multe cartele, parlamentarii care adreseaza injurii altor parlamentari sau demnitari ar urma sa fie sanctionati cu reducerea drastica a indemnizatiei.