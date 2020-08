Deputatul USR Catalin Drula: "PSD si PNL trebuie sa inceteze sa se mai joace de-a politica"

"PSD si PNL trebuie sa inceteze sa se mai joace de-a politica, in timp ce mii de romani isi plang mortii, iar alte sute de mii si-au pierdut locul de munca si traiesc cu grija zilei de maine. Avem niste probleme sistemice acumulate in 30 de ani si aici ma refer la sanatate, la educatie, la sistemul de pensii. Si toate aceste probleme se vad acum in timp de criza. Nu avem spitale capabile sa-i primeasca pe toti cei care au nevoie de ingrijire. Sunt oameni care mor de COVID, dar sunt si oameni care mor pentru ca nu mai are nimeni timp sau loc sa-i trateze", a sustinut Drula.El a adaugat ca responsabilitatea de a oferi un plan coerent pentru a raspunde crizei provocate de COVID-19 este a tuturor, "de la parlamentari la guvernanti si primari", insa acest lucru nu se intampla."Responsabilitatea noastra, a tuturor, de la parlamentari la guvernanti, la primari, este sa le oferim oamenilor un plan coerent. Din pacate, acest lucru nu se intampla. Oricine s-a uitat la Parlamentul dominat de PSD in ultimele luni a vazut cum niciun proiect nu iese de aici fara sa fie pesedizat. Dar, din pacate, si Guvernul PNL s-a incapatanat sa ramana intr-o logica cu ochii pe sondaje, cu temele importante ale zilei privite in termeni de cartofi fierbinti, cu proiecte si masuri facute adoptate pe genunchi, incomplete sau tardive", a afirmat deputatul USR.In opinia acestuia, exista riscul de a sacrifica o generatie din cauza incapacitatii sistemului de a face crizei."Ne aflam in fata unui risc enorm - acela de a sacrifica o generatie din cauza incapacitatii sistemului de a face crizei. Guvernul promite din nou platforme online, dupa ce, in ultimii ani, s-au alocat sute de milioane de euro pentru o asa-zisa informatizare. Pensiile sunt o povara pentru buget, dar cei mai multi pensionari traiesc in saracie si asta pentru ca o mana de oameni au avut grija sa-si dea pensii speciale nesimtite. Cine este de vina pentru toate astea? Voi, vechea clasa politica, cei care ati guvernat Romania timp de 30 de ani. Oamenii s-au saturat de coruptie , de impostura si de nepotisme. Nu mai au incredere in politicieni, in partide, nu mai au incredere in Parlament sau in Guvern", a spus Catalin Drula.