Deputatul USR Emanuel Ungureanu, acuzatii grave la adresa unei sefe din DSP Galati: Are contracte de consultanta cu spitalele din judet. Castiga peste 500.000 de lei pe an

"Conflict cel putin moral de interese"

"Ea trebuia sa faca circuite de siguranta si sa verifice echipamentele medicilor. Insa, daca ne uitam pe declaratiile de avere, ea era la strans bani. Ea lucra la mai multe spitale, facea consultanta, si in acelasi timp in calitate de reprezentant al DSP Galati, trebuia sa se controleze pe sine. Deci ea conduce Conpartimentul de Supraveghere si Control Boli Transmisibile din cadrul DSP Galati, functie din care are un venit anual de 207.912 lei.Dar ea este si Persoana Fizica Autorizata, si ofera servicii de consultanta medicala pentru mai multe spitale din Galati, din care a incasat 322.760 de lei. Doar de la Spitalul Judetean din Galati aceasta doamna a incasat 130.000 de lei pentru serviciile de consultanta," declara Ungureanu.Potrivit parlamentarului USR, cu toate acestea, judetul Galati se afla in topul judetelor cu cazuri confirmate cu infectia SARS-Cov-2, din care foarte multe la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Galati, unde doamna doctor a prestat si presteaza servicii de consultanta."Cum poate un epidemiolog care sta zilnic la DSP 7 ore sa mai aiba contract cu 4 sau 5 spitale si sa le consilieze bine? Cum se poate ca din pozitia de sef peste compartimentul de supraveghere si control sa aiba si contracte cu spitalele pe care ar trebui sa le monitorizeze de la DSP?Deci un epidemiolog da practic consultanta pentru toate spitalele din Galati. Deci nu aduc niste medici epidemiologi care sa-si faca treaba, prefera in schimb sa plateasca servicii de consultanta cu aceasta doamna si vedeti ce a iesit de aici.Este un conflict cel putin moral de interese aici. Trebuie vazut daca ea putea fi si autoritatea de control si prestator de servicii in acelasi domeniu, caci practic ea trebuia sa se controleze pe sine. Caci spitalele au facut un contract cu aceasta doamna, printr-un PFA, care astfel trebuia deci sa se controleze pe sine. Daca DSP-ul descoperea ceva in neregula intr-un spital ce anume ar fi facut? S-ar fi amendat pe sine? Ar fi trimis sa-i verifice PFA-ul? Este ceva aiuritor", a declarat pentru ziare.com deputatul USR Emanuel Ungureanu , membru in Comisia de Sanatate a Camerei Deputatilor si cel care a fost la originea a mai multor dezvaluiri bomba din sistemul de sanatate, precum medicii Lucan si Beuran. Declaratia de interese a Dr Ioan Mariana , sefa Conpartimentul de Supraveghere si Control Boli Transmisibile din cadrul DSP Galati, arata ca aceasta a incheiat contracte de consultanta cu cinci spitale din Galati: Spitalul CF Galati - de la care a incasat 42.000 de lei in anul 2014, Spitalul de Obstetrica-Ginecologie "Buna Vestire" din Galati - 36.000 tot in anul 2014, un alt contract cu Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" in anul 2016, de la care a incasat 53.760 de lei, cu Spitalul Clinic de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" din Galati de la care a incasat in anul 2018 suma de 132.000 de lei si, in acelasi an, un alt contract de consultanta cu Spitalul Orasenesc Tg Bujor, de la care a incasat suma de 36.000.Astazi, Grupul de Comunicare Strategica a anuntat luni 55 de cazuri noi la Galati, judetul unde in ultimele 2 saptamani au fost confirmate 565 de noi imbolnaviri.Am incercat sa contactam DSP Galati pentru o pozitie proprie a medicului insa nimeni nu a raspuns nici macar pe serviciul de permanenta.