Deputatul USR PLUS Adrian Wiener, medic la spitalul Judetean din Arad, s-a vaccinat

Wiener a scris o postare pe pagina sa de Facebook in care a infirmat cele mai raspandite mituri legate de vaccin."NU, vaccinul anti-Covid-19 nu modifica ADN-ul uman; ARN-ul mesager pe care il contine nu intra in nucleul celulei umane, acolo unde se afla ADN-ul. Doar da instructiuni celulelor de la locul injectarii sa produca proteina virala spike, care la randul ei va determina sistemul imun sa produca anticorpi care protejeaza impotriva imbolnavirii; Molecula de ARNm din vaccin este degradata in organism dupa aproximativ 2 zile.NU, nu s-au sarit etapele de testare inainte de a ajunge sa fie administrat. Tehnologia de utilizare a ARNm la om dateaza de prin 2011, iar acum gratie unui efort colectiv urias acest vaccin a trecut prin toate stadiile de evaluare a sigurantei si eficacitatii - studii pe animale si 3 etape de studiu la om - faza 1, faza 2, faza 3. Faza a 3-a a inclus 40.000 de participanti si a inceput in iulie.Nu au fost modificate pentru acest vaccin regulile de aprobare de catre FDA sau Agentia Europeana a medicamentului; evaluarea datelor s-a facut insa in timp real, dupa fiecare etapa si nu la sfarsitul tuturor etapelor studiului, ca de obicei, pentru a castiga timp. Toate standrdele de siguranta si eficacitate au ramas la fel.DA, imunitatea indusa de vaccinare este foarte eficienta si foarte specifica. Infectia cu SARS-CoV-2 determina sinteza mai multor tipuri de anticorpi, indreptati impotriva mai multor componente ale virusului; unii ineficienti sau chiar daunatori. Spre deosebire, vaccinul determina sinteza unui singur tip de anticorpi specifici - impotriva proteinei spike, anticorpi care impiedica intrarea virusului in celula umana. Si deci infectia.NU, majoritatea bolilor cronice nu contraindica vaccinarea. Dimpotriva, cu cat riscul dezvoltarii unei forme severe/critice de boala in urma infectiei cu SARS-CoV-2 e mai mare, cu atat mai mare e si beneficiul vaccinarii", a scris Adrian Wiener.