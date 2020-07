Deputatul USR Ungureanu anunta ca marti va depune noi probe la DNA in dosarul Unifarm: Premierul Orban ar trebui audiat de procurori

Emanuel Ungureanu spune ca va prezenta DNA-ului noi probe in dosarul Unifarm: "Romanii au inteles foarte bine ca din pacate, unii au facut bani in pandemie. Maine o sa merg la DNA cu noi probe in cazul Unifarm si in cazul altor increngaturi politico-interlopo-mafiote, care duc din pacate chiar in anturajul premierului".Emanuel Ungureanu a facut declaratiile intr-un interviu pentru RFI. Solicitat sa aduca dovezi in sprijinul acuzatiilor sale, deputatul USR a raspuns: "Voi aduce indicii foarte clare si voi cere audierea unor martori. Daca ati urmarit ancheta RISE Project, veti vedea ca acesti oameni au documentat foarte-foarte atent legaturile dintre oameni din anturajul premierului, care nu stiu daca este responsabil de numele lui care a fost folosit in anumite mesaje care sunt in spatiul public.Sunt dovezi care duc foarte aproape de domnul Orban. Vor trebui sa-l audieze procurorii si sa stabileasca in ce masura interventiile pe care le-a facut el pentru acel transport de masti din Turcia la vicepresedintele turc au fost, cum sa spun, stiind ca acele firme au intelegeri oculte si a fost o intelegere de tip consortiu, ca anumita firma sa castige licitatia sau a fost atras el intr-o capcana de oameni in care a avut incredere".