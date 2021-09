Doi parlamentari USR PLUS refuză să semneze moţiunea de cenzură alături de AUR. Barna și Cioloș i-au chemat la discuții SURSE

“Acesta e scopul şedinţei de azi cu parlamentarii. Vrem ca toţi senatorii USR PLUS să semneze moţiunea. Cred că îi vom convinge până la urmă”, susţin surse din conducerea partidului pentru News.ro.USR PLUS şi AUR adună împreună 123 de parlamentari . O moţiune de cenzură trebuie semnată de 117 senatori şi deputaţi.De altfel, în urmă cu o zi, senatorul USR PLUS Irinel Darău, contracandidatul lui Cioloș și Barna la șefia partidului, a criticat decizia liderilor de a asocia cu „organizația extremistă” AUR pentru a iniția o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern Totodată, Darău critică şi modul în care actuala conducere a USR PLUS a negociat formarea guvernului la finalul anului trecut, subliniind că degeaba partidul ocupă portofoliile ministeriale actuale dacă nu poate livra ceea ce a promis în campania electorală.”Cum am ajuns în absurdul situaţiei de a vota împotriva propriului guvern? Şi nu doar de a vota împotrivă, ci de a o face semnând o moţiune alături de AUR! Am stat cu mâna la spate, pe post de balama, incapabili să promovăm reforme majore, cu piedici din partea unor parteneri de guvernare tributari unor relaţii de influenţă şi corupţie. Negocierile duse în decembrie 2020 îşi arată limitele”, a scris Irineu Darău pe un grup intern de comunicare al USR PLUS.Vineri dimineață, deputatul USR PLUS Cosette Chichirău a declarat, că există posibilitatea ca miniştrii partidului să se retragă din Guvern în acelaşi timp cu depunerea moţiunii de cenzură, pentru ca parlamentarii formaţiunii să nu voteze o moţiune împotriva propriilor miniştri. Chichirău a precizat că acest lucru va fi discutat în cadrul şedinţei de vineri a conducerii partidului. Întrebată despre eticheta de partid ”extremist” pusă anterior celor de la AUR, Chichirău a afirmat: ”Etichetele nu contează atunci când partidele susţin cauze bune”.Conducerea USR PLUS a decis că moţiunea de cenzură, pe care o iniţiază împreună cu AUR, va fi depusă luni la prima oră dacă PNL nu îl retrage pe Cîţu de la şefia Guvernului. Lider USR PLUS: ”Vineri la coaliţie vom avea discuţia finală”Conducerea USR PLUS se reuneşte vineri, de la ora 15.00.