Doua femei de la USR PLUS si PNL, alese viceprimar la Focsani. Primarul PSD contesta procedura din consiliul local

Votul pentru desemnarea viceprimarilor a fost unul destul de tensionat. PNL si USR-PLUS au semnat in cursul zilei de joi un protocol de colaborare prin care cele doua formatiuni politice isi garantau reciproc alegerea persoanelor desemnate pentru aceste functii. In ultimul moment, in timpul nominalizarilor pentru cele doua functii, a intervenit o surpriza, prin desemnarea unui al treilea candidat pentru functia de viceprimar, in persoana liberalului Liviu Macovei, care s-a autopropus.Grupul consilierilor PSD nu a facut nicio propunere pentru viceprimari, liderul grupului social-democrat, Mihai Nedelcu, declarand ca "ii lasa pe liberali sa isi faca jocul si sa isi aleaga viceprimarii spre binele focsanenilor". De asemenea, acestia s-au abtinut si la vot, sustinand ca PNL si USR-PLUS nu au respectat secretul votului, iesind cu buletinele neimpaturite din cabina de vot.Dupa aproape sase ore de discutii, timp in care doar patru proiecte din cele 34 de pe ordinea de zi au fost votate iar primarul Cristi Misaila si-a retras de pe ordinea de zi toate proiectele initiate de el, cu exceptia a doua dintre acestea, care fusesera deja votate, votul pentru viceprimari s-a finalizat.La finalul sedintei de consiliu local, primarul Cristi Misaila a anuntat ca va contesta alegerea viceprimarilor, deoarece votul a fost viciat.Proiectul pentru desemnarea vicepresedintilor a fost scos de mai multe ori in ultimele patru luni de pe ordinea de zi a sedintelor de consiliu local, deoarece nu s-a ajuns la un acord in privinta votului.Alegerile locale din 27 septembrie au fost castigate de social-democratul Cristi Valentin Misaila, dar in urma votului, PSD nu a reusit sa isi asigure si majoritatea in CL Focsani. Astfel, PNL a obtinut zece mandate de consilieri, PSD a obtinut noua mandate, in timp ce alte doua mandate au fost castigate de Alianta USR-PLUS.Citeste si: