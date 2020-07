DSP Galati nu are conducere din luna aprilie. Directorul economic asigura functionarea institutiei

"Stimate domnule prim ministru Ludovic Orban Galatiul trece prin cea mai grea situatie de la aparitia primelor cazuri de infectare cu COVID-19.Numarul noilor cazuri depistate la Galati a ajuns saptamana trecuta la 151, aproape dublu fata de momentele de varf din lunile aprilie si mai iar numarul deceselor creste de la o zi la alta.Masurile de relaxare adoptate de Guvernul Romaniei dar si decizia Curtii Constitutionale de a permite ignorarea masurilor de carantina, autoizolare sau internare si tratament au dus la inmultirea exploziva a cazurilor in care cetatenii nu mai respecta nicio regula sanitara de prevenire a raspandirii infectiei, ceea ce duce la supra-aglomerarea unitatilor spitalicesti.Mai mult, sunt numeroase semnalele publice despre cazuri de epuizare fizica in randul personalului medical din sectii ATI din Galati, care a ajuns in situatia in care primeste asistenta medicala din partea colegilor de la SMURD pentru a-si putea continua activitatea de ingrijire medicala a pacientilor infectati.Galatiul nu este singurul judet in care a aparut aceasta situatie, in diverse grade de intensitate. Peste tot in Romania, autoritatile medicale se confrunta cu revenirea accelerata a epidemiei.Insa Galatiul este un caz deosebit pentru ca Directia Judeteana de Sanatate Publica functioneaza fara a avea la conducere un specialist, intr-o perioada atat de dificila.In luna aprilie, in plina stare de urgenta, la conducerea DSP Galati a fost numit un medic din Arges care nu s-a prezentat la postul atribuit in Galati.Ca urmare, conducerea DSP Galati este asigurata in prezent de directorul economic al Directiei, care nu este medic si nici titular pe postul sau.Deasemenea, si in cadrul DSP Galati, in randul personalului de la Control Epidemiologic sunt semnalate tot mai frecvent cazuri de epuizare fizica, ca urmare a cresterii cazurilor de infectare din Galati, cazuri care necesita anchete epidemiologice amanuntite.Repet, suntem in situatia in care in Galati, numarul noilor cazuri de infectare este dublu fata de perioada starii de urgenta si nu exista niciun semnal care sa arate o posibila scadere sau macar plafonare in perioada urmatoare", a scris deputatul Bogdan Rodeanu pe pagina sa de Facebook Parlamentarul USR de Galati ii cere premierului sa nu transforme Galatiul intr-un nou caz Suceava prin numirea unor persoane fara calificarea necesara pentru ocuparea acestor posturi."Nu transformati Galatiul intr-o a doua Suceava, doar pentru ca autoritatile din subordinea dumneavoastra nu reusesc sa numeasca la DSP Galati o conducere stabila, cu persoane capabile sa managerieze o situatie epidemiologica de o asemenea gravitate!Guvernul Romaniei a reusit sa identifice si sa numeasca rapid in functii publice de conducere in Galati persoane cu sustinere politica dar cu abilitati neprobate pentru posturile respective.Este cazul Filialei Teritoriale Galati a ANIF, SGA Galati sau chiar al doilea post de subprefect al judetului Galati.Va cer sa dati dovada de responsabilitate si de aceleeasi operativitate si pentru Directia de Sanatate Publica Galati care, repet, nu are la conducere un medic, nici macar pe perioada unui interimat.Daca nu reusiti sa identificati si sa numiti in cel mai scurt timp un medic care sa managerieze activitatea DSP Galati astfel incat institutia sa iasa cat mai rapid din perioada de provizorat, atunci va cer sa faceti diligentele astfel incat managementul DSP sa fie asigurat de un medic militar sau o echipa de medici militari, aceasta solutie dovedindu-se eficienta in cazurile in care a fost folosita, cel mai cunoscut fiind cel al Spitalului Judetean Suceava", a mai scris acesta.