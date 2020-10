Dumitru Dobrev, avocatul lui Vlad Teohari, a depus o contestatie privind lista de candidati USR-PLUS: "I s-a incalcat dreptul de a fi ales, dreptul la aparare si a fost discriminat"

Dumitriu Dobrev, unul din fondatorii USR, si-a dat demisia din Biroul National USR si a decis sa il apere pe Vlad Teohari despre care considera ca a fost discriminat si "i s-a incalcat dreptul de a fi ales si dreptul la aparare""Sunt unul dintre fondatorii Uniunii Salvati Bucurestiul si avocatul care a inscris la Tribunalul Bucuresti Uniunea Salvati Romania in 2016. Am aparat USR de atunci incoace in tot felul de procese, de la contestatii la deciziile AEP la inregistrarea aliantei pentru europarlamentare.Astazi, apar spiritul USR in fata unei conduceri care a uitat principiile si valorile partidului. Cand am intrat in politica, alaturi de Nicusor Dan , am facut-o sufocat de nedreptatea pe care o vedeam zi de zi, in viata mea profesionala, in instante.Lui Vlad Teohari i s-a incalcat dreptul de a fi ales, dreptul la aparare si a fost discriminat fata de numerosi alti colegi, cosemnatari ai aceleiasi scrisori ce i se imputa, care au putut candida in alegerile locale din 27 septembrie.In plus, Comisia Nationala de Arbitraj a USR a depasit cu 20 de zile termenul regulamentar pana la care se putea pronunta pe validitatea candidaturii lui Vlad si l-a considerat lipsit de integritate pentru o chestiune ce tine strict de libertatea de exprimare.Azi, ca avocat al lui Vlad Teohari, am depus la Tribunalul Bucuresti o contestatie fata de lista de candidaturi pentru diaspora, la Camera Deputatilor, a USR PLUS.Mi-am dat demisia din Biroul National al USR si il voi apara pe Vlad pana la capat pentru a-si gasi dreptatea", a declarat Dumitru Dobrev."Sa ti se puna eticheta de neintegritate din partea unui grup de 7 oameni, iar aceasta sa reprezinte pozitia unui partid care lupta pentru decenta si pentru care te-ai zbatut pentru idealuri timp de 4 ani, e cel putin frustrant, ca sa nu zic dureros si distructiv.Ceea ce s-a intamplat luni este o nedreptate crasa la adresa democratiei interne din partidul nostru. Un partid care din 2016 si-a castigat reputatia prin munca fiecarui membru ca lupta impotriva abuzurilor si pentru meritocratie sau transparenta, m-a declarat neintegru pentru ca am aderat la o scrisoare in 2019 in care semnalam derapajele conducerii actuale, fara sa am macar dreptul la aparare sau sa fiu informat oficial inainte de discutarea cazului.Am fost unul dintre zecile, sau chiar sutele de membri semnatari ai acelei scrisori. Biroul National, cu 13 voturi din 25 a acceptat avizul negativ al Comisiei de Arbitraj si a invalidat candidatura mea chiar daca, in aceeasi sedinta, a validat o alta persoana in aceeasi situatie.Imaginea care se creeaza in jurul meu si care poate avea repercusiuni asupra perceptiei publice asupra mea ca individ in societate se rasfrange si asupra familiei mele si mai ales asupra celor care m-au sprijinit si votat in toata aceasta aventura.Spiritul userist este despre oameni care lupta pentru principii, valori si idealuri. Nu voi accepta nedreptatea care mi s-a facut si imi voi apara drepturile pe toate caile legale pe care le am", a declarat Vlad Teohari.Dumitru Dobrev este avocat cu experienta de 20 ani in litigii de drept privat, contencios administrativ, arbitraj intern si international. Este doctor in drept si cercetator la Institutul de Cercetari Juridice "Andrei Radulescu" al Academiei Romane.Dumitru este un vechi activist de mediu si pentru patrimoniu, fiind unul dintre avocatii campaniei Salvati Rosia Montana . A reprezentat numeroase asociatii din Bucuresti, precum Asociatia Salvati Bucurestiul, Asociatia Salvati Damaroaia si Bucurestii Noi, Asociatia Eco-Civica, in procese pentru salvarea parcurilor si cladirilor istorice din Bucuresti.