Europarlamentar USR-PLUS: Am ajuns la un acord echilibrat care inseamna, in esenta, 305 milioane de euro cu focus pe justitie si statul de drept

Ea a adaugat ca programul vizeaza cooperarea judiciara in materie civila si penala si promovarea statutului de drept, independentei si impartialitatii justitiei, inclusiv prin sustinerea eforturilor de imbunatatire a eficacitatii sistemelor nationale de justitie si a executarii efective a deciziilor."Fum alb pentru Justice Programme! Am incheiat trilogul final acum cateva minute. Sunt raportor LIBE Renew Europe pentru acest program. Dupa negocieri mai mult decat complicate, am ajuns la un acord echilibrat care inseamna, in esenta, 305 milioane de euro cu focus pe justitie si statul de drept, in Cadrul Financiar Multianual 2021 - 2027. Programul are ca obiectiv general sa contribuie la dezvoltarea in continuare a unui spatiu european de justitie bazat pe statul de drept, inclusiv pe independenta si impartialitatea justitiei, pe recunoasterea si increderea reciproca si cooperarea judiciara, consolidand, astfel, si democratia, statul de drept si drepturile fundamentale", a scris Ramona Strugariu vineri pe Facebook Eurodeputata USR -PLUS prezinta si obiectivele specifice ale programului pe Justitie."- sa faciliteze si sa sprijine cooperarea judiciara in materie civila si penala si sa promoveze statul de drept, independenta si impartialitatea justitiei, inclusiv prin sprijinirea eforturilor de imbunatatire a eficacitatii sistemelor nationale de justitie si a executarii efective a deciziilor;- sa sprijine si sa promoveze formarea judiciara in vederea promovarii unei culturi juridice, judiciare si de stat de drept comune, precum si aplicarea consecventa si efectiva a instrumentelor juridice relevante ale Uniunii in contextul prezentului program;- sa faciliteze accesul efectiv si nediscriminatoriu la justitie pentru toti si la cai de atac eficiente, inclusiv prin mijloace electronice (e-justitie), prin promovarea unor proceduri civile si penale eficiente si prin promovarea si sprijinirea drepturilor tuturor victimelor infractiunilor, precum si a drepturilor procesuale ale persoanelor suspectate si acuzate in cadrul procedurilor penale", mai arata Strugariu, in postarea pe reteaua de socializare.