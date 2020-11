UPDATE Initiativa "Fara Penali" nu mai intra la vot, joi, in plenul Senatului. Sedinta Biroului Permanent nu a mai avut loc din lipsa de cvorum

Reactia USR

Reactia PNL

Solicitarea lui Radu Mihail

Pe de o parte USR sustine ca "Astazi a fost momentul adevarului: vechile partide PSD PNL si UDMR au boicotat referendumul Fara Penali." Pe de alta parte, PNL arata ca a boicotat sedinta de joi a Biroului permanent pentru ca este dominata de majoritatea PSD. "Spre deosebire de altii, noi nu avem incredere in PSD si azi exista riscul ca initiativa sa fie respinsa," explica liberalii.BP-ul trebuia sa convoace plenul pentru a vota initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei "Fara penali in functii publice", astfel incat referendumul sa poata avea loc odata cu alegerile parlamentare de pe 6 decembrie.USR arata ca in paralel cu sedinta BP, la ora 12:00 era programata la Senat o sindrofie cu membrii BP si diplomati pentru a prezenta santierul "Gradinile Senatului"."Astazi a fost momentul adevarului: vechile partide PSD, PNL si UDMR au boicotat referendumul Fara Penali. USR a solicitat in aceasta dimineata convocarea unui nou Birou Permanent astazi la ora 12:00 pentru a decide organizarea unui plen cu un singur punct pe ordinea de zi: adoptarea initiativei Fara Penali.Solicitarea USR a fost acceptata, la ora 12:00 s-a convocat BP la Senat, dar PSD, PNL si UDMR au boicotat sedinta. In paralel, la ora 12:00 era programata la Senat o sindrofie cu membrii BP si diplomati pentru a prezenta santierul," arata USR.Liberalii au transmis ca PNL a boicotat sedinta de joi a Biroului permanent pentru ca este dominata de majoritatea PSD."Spre deosebire de altii, noi nu avem incredere in PSD si azi exista riscul ca initiativa sa fie respinsa. Nu putem permite PSD sa continue ticalosiile in Parlament! PNL nu poate fi de acord sa dea gir PSD pentru a recapata controlul asupra Senatului, prin compunerea Biroului Permanent, respectiv sa permita ca toate masurile Guvernului sa fie rastalmacite, compromise, denaturate in acest Parlament expirat si ilegitim", mai argumenteaza liberalii."PNL a boicotat sedinta conducerii Senatului dominata de majoritatea PSD pentru ca vrea ca Initiativa Fara Penali sa fie adoptata! In acest moment, PSD - << groparul justitiei >>, autorul OUG 13, ar respinge acest proiect de revizuire a Constitutiei, care amintim ca trebuie sa fie votat de doua treimi din parlamentari . Majoritatea toxica PSD din Senat (nu mai putin de jumatate din senatori sunt in momentul de fata membri PSD) de-abia asteapta sa voteze impotriva proiectului << Fara penali >>! ", arata o postare de joi pe pagina de Facebook a PNL."PNL garanteaza adoptarea initiativei << Fara penali >> si a propunerii de revizuire a Constitutiei in conformitate cu referendumul pe justitie initiat de Presedintele Romaniei, in data de 26 mai 2019 si votat de peste 6 milioane de romani. Acest lucru se va intampla odata cu investirea noului Parlament! Spre deosebire de altii, noi nu avem incredere in PSD si azi exista riscul ca initiativa sa fie respinsa. Nu putem permite PSD sa continue ticalosiile in Parlament! PNL nu poate fi de acord sa dea gir PSD pentru a recapata controlul asupra Senatului, prin compunerea Biroului Permanent, respectiv sa permita ca toate masurile Guvernului sa fie rastalmacite, compromise, denaturate in acest Parlament expirat si ilegitim", a conchis sursa citata.Solicitarea lui Radu Mihail, liderul senatorilor USR, de convocare a unui nou Birou Permanent astazi de la ora 12:00 pentru a decide organizarea unui plen cu un singur punct pe ordinea de zi: adoptarea initiativei "Fara penali in functii publice" a fost acceptata.Propunerea este ca sedinta de plen este sa aiba loc la ora 14:00, in format online. Miza organizarii unei sedinte de plen astazi pentru a se vota initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei "Fara penali in functii publice" este organizarea referendumului pe 6 decembrie, odata cu alegerile parlamentare. Daca initiativa nu va fi adoptata in aceasta saptamana in Senat, consultarea populara nu va mai putea fi suprapusa peste scrutinul din 6 decembrie.Sedinta plenului Senatului de miercuri, pe a carei ordine de zi era inscrisa aceasta initiativa, nu a mai avut loc din lipsa de cvorum.Liderul USR, Dan Barna , a facut joi dimineata un apel la Ludovic Orban si Marcel Ciolacu sa nu mai blocheze adoptarea initiativei "Fara penali in functii publice": "Daca exista vointa politica, daca PSD si PNL si fac din nou apel si la domnul Orban si la domnul Ciolacu, putem astazi sa incheiem si sa dam un mesaj, dupa patru ani de Parlament rusinos, astazi ar fi o ocazie excelenta sa-si spele putin obrazul acest Parlament si sa voteze o initiativa pe care un milion de romani in mod explicit au solicitat-o".