Iulian Bulai, despre numirea fiicei lui Marcel Vela intr-o agentie guvernamentala: "Acest premier trebuie sa plece, astazi, acum"

Deputatul Iulian Bulai a transmis, intr-o postare pe Facebook, ca Florin Citu "trebuie sa plece, astazi, acum", dupa ce l-a demis pe Vlad Voiculescu de la conducerea Ministerului Sanatatii, dar si pe Andreea Moldovan , care era secretar de stat. Andreea Moldovan este un medic de top, specialista in domeniul ei, director de spital. A studiat si a muncit in strainatate. Demisa pentru ca e "incompetenta".Fata lui Vela: numita subsecretar de stat la o agentie importanta. O recomanda vocea, talentul si relatiile tatalui ei.Ambele decizii luate de Florin Citu, la o zi distanta. Asa arata marile reforme in viziunea lui. Nu sustin!Eu sunt un munte de rabdare, dar sperante de la acest premier nu mai am. Trebuie sa plece. Astazi. Acum", a scris Bulai.Liderii USR PLUS iau in calcul iesirea de la guvernare daca Florin Citu ramane la conducerea Guvernului, dupa ce miercuri, 14 aprilie, l-a demis pe ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu . Pe de alta parte, conducerea PNL a transmis ca premierul beneficiaza de toata sustinerea lor. Premierul Florin Citu a trimis la Cotroceni miercuri documentele privind revocarea lui Vlad Voiculescu din functia de ministru al Sanatatii.La scurt timp, seful statului a semnat decretul de revocare a acestuia.Decizia premierului a generat o criza in randul coalitiei.