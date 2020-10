Filosoful Sorin Cucerai despre scandalul din USR: Nu e nicio diferenta intre regimul aplicat de echipa Barna-Ciolos in USR-Plus si cel aplicat in Rusia de Putin

"Problema USR-PLUS nu e lipsa meritocratiei, ci lipsa democratiei.1. Nu poti exclude membri pe motiv de delict de opinie. Daca asa ceva exista in statut, statutul respectiv nu e unul al unui partid democratic. Iar daca nu exista in statut, abuzul e si mai antidemocratic.2. Nu poti reduce democratia doar la dimensiunea electorala. Votul (rezultatul lui) nu justifica orice. Democratia are si o dimensiune deliberativa, cu mecanisme specifice prin care se incearca negocierea unui numitor comun intre puncte de vedere diferite dar legitime.Grupul care conduce acum USR-Plus nu a dat niciodata dovada ca ar fi dornic de deliberari, de negocieri si de compromisuri. Dimpotriva, a functionat - si functioneaza - exclusiv dupa principiul "ciocu' mic, acum noi suntem la putere, daca nu-ti convine te dam afara".3. Nu e absolut nimic democratic in a preselecta delegatii cu drept de vot si a le impune liste cu persoane care trebuie votate. In felul asta nu ai de fapt nicio dezbatere reala, iar pretinsa respectare a procedurilor democratice transforma totul intr-o butaforie.Democratia e golita de sens, ca si dreptul de vot si cel de a fi ales.4. Cand tipurile de actiune prezentate la (1)-(3) devin practica curenta, nu accidente izolate, USR-Plus devine, ca regim politic, o forma de autoritarism concurential (competitive authoritarianism): organizatia e condusa in stil autoritar, cu pastrarea unor aparente democratice.There is no longer a level playing field - una dintre conditiile de baza ale competitiei democratice. Regulile sunt concepute si aplicate in asa fel incat sa avantajeze intotdeauna pe cel aflat la putere (individ sau grup).Din punctul asta de vedere, nu e absolut nicio diferenta intre regimul aplicat de echipa Barna-Ciolos in USR-Plus si cel aplicat in Rusia de Putin sau in Turcia de Erdogan.5. Si nu, nu e absolut deloc democratic sa iti santajezi electoratul cu argumente de genul "daca nu ne votati pe noi, castiga PSD ".In realitate, lucrurile stau fix pe dos: PSD castiga (daca o face) pentru ca voi, echipa Barna-Ciolos, va pisati pe ea de democratie . Responsabilitatea, ca si vina, sta la voi, nu la alegatori", a scris acesta pe pagina sa de Facebook.