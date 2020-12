Florina Presada cere demisia lui Barna, Voiculescu si Ghinea: "Aroganta voastra si nepotismul ne-au adus aici. Asta e rezultatul politicii voastre de gasca"

"Ieri, alegatorii ne-au facut agenda, asa cum e normal dar surprinzator pentru unii colegi de-ai mei, incepand cu Tudor Pop, membru important al echipei Barna.Un scor dezastruos pentru Alianta USR PLUS. La fel ca toate celelalte rezultate electorale de la europarlamentare incoace.Si acelasi refuz al realitatii din partea conducerii partidului.Domnilor Barna, Nasui, Ghinea, Voiculescu si cei care sunteti in aceasta gasca, aroganta voastra si nepotismul ne-au adus aici! Absenteismul tot de aici ni se trage, nu numai rezultatul electoral mic. Alegatorii nostri si romanii ne-au citit, nu ii putem pacali cu vorbe goale!Asta e rezultatul politicii voastre de gasca, bazata pe suspendari si excluderi, pe marginalizarea oricarei voci critice si promovarea oamenilor loiali gastii de la conducere, fara niciun fel de interes pentru oameni si alegatori.Incercati o minima asumare, domnilor, macar in ultimul ceas. Din respect pentru romani, pentru alegatori. Partidul asta nu e al vostru sau al meu, e al lor!Aceste alegeri au fost pierdute de USRPLUS, nu castigate de PSD sau PNL . Votantii USRPLUS vor un alt fel de politica. Meritocratica. Nu-i poti obliga pe romani sa voteze, e dreptul lor democratic sa nu voteze daca simt sau cred ca nu au ce sau de ce sa voteze.Intelegeti macar acum ca votantul USRPLUS nu poate fi dus cu presul. Stati linistiti, alegatorii nostri vor iesi in strada daca o sa fie nevoie, la fel cum s-au mobilizat si au votat in numar mare la europarlamentare. Numai voi, conducerea USRPLUS, nu vreti sa vedeti asta.In acest moment ne lipseste un lucru fundamental pentru o politica onesta: ASUMAREA. Vina pentru acest scor e a conducerii care a sabotat, prin deciziile sale, entuziasmul sustinatorilor USRPLUS. Acestia sunt oameni care s-au mobilizat la europarlamentare pentru ca au simtit ca au motive sa o faca si care au dat un mesaj deja USRPLUS la prezidentiale, mesaj pe care aceeasi conducere a ales sa-l ignore.Demisia voastra si promovarea meritocratiei si democratiei interne sunt singurele modalitati prin care putem arata ca nu facem politica in interesul gastii din partid . Asta asteapta sustinatorii nostri.Multumesc tuturor, fie ca ati fost, fie ca nu ati fost la vot! Stiu, nu asta e politica pe care v-am promis-o. Voi incerca, atat cat pot, sa schimb acest lucru. Iubiti Romania cu ochii deschisi!", a scris Presada pe pagina sa de Facebook CITESTE SI: