Fratia Dreptei pentru locale nu a depasit nici macar faza pe declaratii. "Nu se pune problema sa negociem nimic pe coltul mesei"

USR, pisica lui Schrodinger din politica - nu negociaza si negociaza, in acelasi timp

. Este o placa obosita. Si e prea putin. Am investit prea mult in anii astia ca sa scapam doar de PSD. Asta e valabil pentru toti cei care au iesit sa protesteze in toata tara si pentru toti cei care au patimit cu adevarat de pe urma nemerniciei PSD. Stim ca si in PNL sunt cativa care gandesc la fel, nu lor ne adresam aici, ci tuturor celorlalti: Nu mai tine cu chemarile la oaste impotriva PSD, cand voi recrutati primari de la ei. Schimbatul de tricouri, geci si intre partidele voastre si PSD e un sport prea vechi", afirmau Voiculescu si Nasui.



USR, recuteaza politicieni de la PNL, in timp ce-i acuza pe liberali ca recruteaza primari de la PSD



In data de 18 iunie, la doua zile dupa ce cei doi lideri USR-PLUS au afirmat ca nu vor sa faca negocieri cu PNL pentru ca "recruteaza primari" de la PSD, asa cum s-a intamplat in Iasi unde fostul PSD-ist Mihai Chirica a fost desemnat candidat din partea PNL, tot la Iasi, USR-PLUS anunta ca deputatul PNL, Marius Bodea, va fi candidatul Aliantei pentru Presedentia Consiliul Judetean.



"Astazi sloganul #OSinguraEchipa incepe sa devina realitate. Am cumpanit foarte mult aceasta decizie - de a-mi asuma candidatura din partea Aliantei USR-PLUS la Presedintia Consiliului Judetean Iasi si de a sustine cu toate fortele mele candidatura lui Cosette Chichirau la Primaria Municipiului Iasi. Si am hotarat sa construim aceasta echipa! (...)Sunt increzator ca impreuna cu Cosette si echipa USR-PLUS vom depasi decalajele care ne separa de vestul tarii", a declarat Marius Bodea.





USR-PLUS le-a promis alegatorilor "oameni noi in politica" si "fara penali in functii publice", dar l-au adus in partid pe Marius Bodea care in august 2014, la inaugurarea unei noi piste a aeroportului Iasi, unde Bodea era director, ii multumea lui Relu Fenechiu "parintele acestui proiect", care la acel moment era in inchisoare, condamnat in dosarul Transformatorul.



De altfel, directorul Aeroportului Iasi a citit, la acea ceremonie, un mesaj trimis de Relu Fenechiu.





Marius Bodea nu e prima "exceptie" de la traseism politic pe care USR a facut-o. In martie 2020, pe listele USR pentru Consiliul general al Capitalei au aparut doua nume: Ariel Chis si Andrei Rigu, fosti PSD-isti.



"Da, stiam. O parte din colegii mei au aflat acum, cei care nu cunosteau informatia. Sunt in partid dinainte sa fi fost eu membru in USR. Sunt printre primii oameni care au intrat in USR, chiar in perioada de inceput, a lui Nicusor Dan. Sunt oameni care, intr-adevar, in perioada de studentie au facut parte din PSD. Au anuntat lucrul acesta de la bun inceput. In momentul in care au intrat in partid, la alegerile din 2016, nu au candidat. Noi avem acele criterii de integritate care spun ca trebuie sa nu fi fost in conducerea unui alt partid. Si nu a fost niciunul dintre ei in conducere. Dupa care, sa fi avut o perioada de doi ani, sa nu mai fi desfasurat activitate politica. Sunt oameni care muncesc de ani de zile in USR si au primit votul colegilor", a precizat Barna, intr-un interviu pentru Europa FM.



USR negociaza, dar si ataca



Atat Dan Barna, cat si Ludovic Orban sustin ca negocieriile sunt inca deschise. Ludovic Orban a declarat sambata, 4 iulie, ca faptul ca USR isi lanseaza candidati proprii la sectoarele Bucurestiului in alegerilor locale "nu este un semn de intelepciune". Premierul, invitat la Digi24, a mai spus: "Mi-as dori, ar fi bine sa mergem impreuna, daca nu se poate, nu e nicio problema".



"Oricum adversarul nostru politic este PSD-ul si tot ce va depinde de Partidul National Liberal pentru a elibera Bucurestiul de incompetenta si coruptia impuse de PSD, noi o vom face.", a sustinut Ludovic Orban.



Replica a venit de la liderul PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu, care sustine ca PNL nu poate castiga singur alegerile in Capitala.



"Am vazut ca Ludovic Orban face apel la intelepciune. Credem ca intelepciune este ceva diferit de a declara public ca suntem transparenti si a imparti Bucurestiul ca pe o roata de cascaval. Credem ca intelepciune nu inseamna sa pretinzi ca poti castiga alegerile singur, atunci cand in ultimii 15 ani nu ai depasit niciodata 15% si asta este cazul PNL.", a precizat Vlad Voiculesc, duminica, 5 iulie, intr-o conferinta de presa.



Rares Bogdan a intrat si el in razboiul declaratiilor, acuzandu-i pe cei de la USR ca nu il sustin pe Nicusor Dan "asa cum o facem noi pentru ca noi ne-am dovedit maturi."





La data de 1 iulie 2020, PNL a lansat programul de relansare economica. Surse Digi24 au sustinut ca liderul formatiunii, Dan Barna, a fost deranjat ca liberalii nu l-au invitat la evenimentul de lansare, in prezenta lui Klaus Iohannis, unde a fost prezentat Planul de Relansare Economica a Romaniei.





Ulterior, mai multi lideri USR au atacat dur masurile Planului propus de PNL-isti. Deputatul USR Claudiu Nasui a spus despre Planul de Relansare Economica propus de Guvernul Orban ca este "o salata plina cu scheme de subventii din banii contribuabililor, combinata cu vesnica ciorba reincalzita a "investitiilor" in prag de alegeri".



"O avalansa de subventii si o colectie de ganduri bune si sperante fara o sursa de finantare clara. Am socotit rapid ca sunt masuri de aproximativ 125 miliarde de euro. E neclar DE UNDE vin banii astia. Mai lipsea la final, vorba Catavencilor, "si vara o sa vina la noi elvetienii sa ii angajam la coasa si la strans fanul", spune Ionut Mosteanu.



"Planul de relansare economica al Guvernului. Subventii + idei vechi si un pic de populism. Pe banii cui?", a scris Barna pe Facebook.



"Pe scurt - hartia suporta orice - slide-urile sunt frumoase, dar intentia de reforma structurala nu exista si, daca rezervorul de cadre e partidul, e clar ca nici nu prea are cu cine dl. Orban", a mai afirmat deputatul USR, Catalin Drula Urmareste Ziare. com pe Facebook si pe Instagram Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.



Alegerile locale se vor desfasura pe 27 septembrie, iar formatiunile politice amintite nu s-au hotarat daca vor sa mearga impreuna sau separat in lupta impotriva fortelor de stanga.Intr-o conferinta de presa care a avut loc, liderul USR in Bucuresti , a declarat ca este optimist cu privire la existenta unor "candidati anti- PSD comuni (cu PNL - n.r.) in toate sectoarele. Singura conditie, si este o conditie de bun simt, daca vrei o alianta anti-PSD sa fie anti-PSD, nu cerem ceva absurd, nu cerem ceva nerealist. Nu se poate ca formatiunea care a sustinut 'Fara penali in functii publice' sa sustina doua persoane, pe care le-am nominalizat zilele acestea, care au grave problemele pe partea aceasta", a spus Nasui.Aceeasi declaratie a facut-o si, liderul PLUS in Bucuresti, care a sustinut ca "unitatea Dreptei se impiedica in doi apropiati ai PSD-ului" si ca daca PNL ar renunta la cei doi candidati, "negocierile pentru candidatii comuni se pot finaliza rapid"."Cele mai mari piedici pentru candidaturi comune la Bucuresti sunt candidaturile potentiale ale domnilor Dan Cristian Popescu si Dan Croitoru", a scris Vlad Voiculescu pe Facebook la data de"Domnul Dan Cristian Popescu a strans o avere fabuloasa de cand lucreaza in primarie si are legaturi stranse cu PSD. Conduce Primaria Sectorului 2 din functia de viceprimar al domnului Toader, primar PSD. Si a format si coordonat majoritatea PSD-PNL in Consiliul Local sector 2.Domnul Dan Croitoru, de asemenea, s-a afirmat prin faptul ca a fost un mare sustinator al domnului Vanghelie (PSD) in Consiliul Local sector 5. Astfel a devenit viceprimar si mana dreapta a domnului Vanghelie.Fara astfel de candidaturi, negocierile pentru candidati comuni se pot finaliza rapid. Punem doar conditii de bun simt. Genul acesta de candidati nu sunt "adversari ai PSD, dimpotriva s-au dovedit a le fi prietenii lor buni si loiali.", mai scrie Vlad Voiculescu.In fapt, desi cei doi lideri sustin ca se poate vorbi de o alianta, la data deau prezentatpe care USR-PLUS i-a desemnat pentru sectoarele din Bucuresti: Clotilde Armand - Sectorul 1, Radu Mihaiu - Sectorul 2, Ana Ciceala - Sectorul 3, Simona Spataru - Sectorul 4, Alexandru Dimitriu - Sectorul 5 si Alexandru Gadiuta - Sectorul 6."Acesti candidati sunt singurii candidati care au rezultat intr-un proces democratic din interiorul USR-PLUS", a declarat Vlad Voiculescu, in cadrul conferintei de presa.sustine ca cei sase candidati pentru primariile de sector,, a declarat la date deca "negocierile sunt deschise, desi USR-PLUS isi anuntase deja candidatii."Candidatii pe care noi ii propunem, nu ii propunem cu eticheta de primar, unii pot sa fie viceprimari, city manager, exista solutii, toata aceasta negociere cu Ludovic Orban - tocmai asta incercam, sa construim un scenariu, o alternativa, in care bucurestenii sa regaseasca o speranta de credibilitate, pentru ca ce propune PSD se vede in orice colt al orasului", a sustinut Dan Barna, invitat in studioul Digi24.: "Sunt viitorul Primar al Sectorului 6. Iubesc Sectorul 6, m-am nascut si crescut aici, aici este casa mea.": "Voi fi primarul care pentru prima data dupa 1989 va construi paduri urbane in Sectorul 3.": "Este momentul sa avem o administratie locala pe bune, asta imi doresc sa fac in calitate de primar si e momentul ca oamenii buni de la USR-PLUS sa conduca Sectorul 5.": "Era greu de imaginat ca voi fi astazi candidatul pentru Primaria Sectorului 1 (...) In 2016 am fost candidatul USB pentru Primaria Sectorului 1 pentru ca am zis ca nu putem sa fim spectactori la ce se intampla. Am pierdut in 2016 alegerile, dar am castigat increderea voastra."Daca la data desustinea ca negociere sunt deschise si ca priveste cu optimism varianta in care se poate face o alianta si la nivel de sectoare, la data de 17 iunie, liderul USR spunea pentru RFI ca "nu mai putem continua cu acest tip de targuiala, care ignora orice principiu minimal.""Deci ideea e ca reluam persoane si personaje care au fost in zona PSD sau care au votat ani de zile cu PSD, daca vorbim de consilieri si de liste comune si spunem OK, batem palma si mergem toti impreuna, intr-o mare veselie nu este una pe care USR sa poata sa o sustina", afirma Dan Barna.Aceleasi mesaje mixte veneau si de la cei doi lideri USR-PLUS din Bucuresti.Daca in luna iulie Vlad Voiculescu si Claudiu Nasui vorbesc cu optimism despre posibilitatea ca USR si PNL sa aiba liste comune pentru sectoare, in data desiau lansat un mesaj in comun in care scriau ca: "Nu se pune problema sa negociem nimic pe coltul mesei, iar de liste comune nici nu poate fi vorba"."Vedem astazi declaratiile unui lider liberal care vorbeste despre impartirea listelor intre USR PLUS, PNL si PMP. Totul sub aceeasi placa repetata de 30 de ani: