In ce localitati din tara va exista turul doi al alegerilor

La Ortisoara s-au luptat pentru scaunul de primar sase candidati. Candidatul social democrat si cel de la PMP au obtinut acelasi numar de voturi, fiecare cate 604 voturi. Ca atare, aici, alegerile se vor repeta. Reprezentantii prefecturii Timis spun ca deocamdata nu au primit documentele finale de la Biroul electoral Judetean.Acelasi lucru s-a intamplat si la Reba. Acolo primarul in Functie si principalul sau contracandidat au obsinut acelasi numar de voturi - 423.La Movilita, in judetul Vrancea, actualul primar in functie a reusit sa-si pastreze fotoliul, la un scor foarte strans. A castigat in fata contracandidatului sau la diferenta de un vot . a obtinut 480 de voturi fata de 479 cat a obtinut contracandidatul sau.