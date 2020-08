Initiativa USR pentru recuperarea prejudiciilor cauzate prin infractiuni de coruptie a fost respinsa in Senat

"Romania asteapta ca infractorii, hotii, cei care profita de coruptie sa fie pedepsiti si, mai ales, ca tara asta sa nu mai fie praduita. Ce a fost furat sa se intoarca acolo de unde a fost furat. Prea multi hoti si corupti au facut ceva puscarie doar pentru a se intoarce la viata de huzur pe banii celor de care si-au batut joc. Propunerea USR aduce cu adevarat Romania la standardul european, eliminand piedici din calea confiscarii extinse. Dar, mult mai important, aceasta lege este necesara pentru ca nu mai vrem ca o serie de matusi Tamara si copii de 6 luni sa fie proprietari de case si terenuri provenite din furt si din coruptie", a explicat Radu Mihail, liderul senatorilor USR.In momentul actual, textele din Codul Penal cu privire la confiscarea extinsa impun indeplinirea unor conditii cumulative care duc la restrangerea nejustificata a ariei de aplicare a confiscarii extinse: a) bunurile supuse confiscarii sa fie achizitionate cu cel mult 5 ani inainte sau dupa momentul savarsirii infractiunii, pana la data emiterii actului de sesizare a instantei; b) valoarea bunurilor dobandite de persoana condamnata sa depaseasca vadit veniturile obtinute de persoana condamnata in mod licit; c) condamnarea pentru una sau mai multe infractiuni enumerate limitativ la art. 1121; d) instanta sa aiba convingerea ca bunurile supuse confiscarii provin din infractiuni de natura celor enumerate limitativ la art. 1121.USR reaminteste ca Romania avea termen in octombrie 2015 ca sa isi puna in acord legislatia penala cu Directiva europeana 2014/42/UE privind inghetarea si confiscarea instrumentelor si produselor infractiunilor savarsite in Uniunea Europeana. Acest lucru nu s-a intamplat, ceea ce a generat deschiderea procedurii de infringement fata de Romania."Recuperarea prejudiciilor cauzate prin infractiuni este esentiala pentru orice de stat de drept si pentru o Justitie completa, infaptuita pana la capat. Proiectul propus de USR ar oferi sistemului judiciar un instrument foarte eficient care sa permita confiscarea extinsa in mult mai multe situatii decat cele permise de legislatia actuala. Nimeni nu este mai presus de lege, iar cei care savarsesc infractiuni trebuie sa raspunda si sa isi piarda averile dobandite ilicit. De aceea este inexplicabil votul senatorilor PSD UDMR si ALDE impotriva proiectului USR care transpune in mod corect directiva europeana privind confiscarea extinsa", a declarat deputatul USR Stelian Ion Initiativa legislativa a fost respinsa de Senat, care este prima camera sesizata. Propunerea merge acum la Camera Deputatilor, care este camera decizionala.