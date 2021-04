Cine este medicul care va fi propus ministru al Sanatatii. Anul trecut a candidat la Primaria Oradea

Ioana Mihaila este medic si proprietara a unei clinici medicale private din Oradea. Are 39 de ani, este casatorita si are doi copii. Sotul ei, tot medic, este partenerul sau de afaceri. In anul 2020 a candidat din partea Aliantei USR PLUS pentru Primaria Oradea . Timp de cinci ani a fost membru PNL Bihor, dar fara sa fie activa. A inceput a se implice activ in politica in anul 2018, cand a aderat la organizatia "Platforma Romania 100", iar apoi la Partidul Libertate, Unitate si Solidaritate (PLUS).In prezent, Ioana Mihaila este secretar de stat in Ministerul Sanatatii. Pe pagina institutiei nu apare CV-ul sau, insa de pe contul de Linkedin, aflam ca este medic endocrinolog la o clinica din Oradea. Din CV-ul doctoritei Ioana Mihaila, postat pe o pagina web folosita in campania electorala pentru alegerile locale, aflam ca are urmatoarea experienta profesionala:2011 - prezent: medic endocrinolog, Oradea2014 - prezent: coordonator medical, Clinica Medena2018 - 2019: coordonator al pregatirii pentru procesul de acreditare ANMCS - Clinica MedenaStudii:2006 - 2010: Stagii de pregatire in rezidentiat pentru specialitatea Endocrinologie, Cluj-Napoca1999 - 2005: Facultatea de Medicina, in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu, Cluj-NapocaFormare continua:Cursuri ale Societatii Europene de Endocrinologie, competenta in ecografie endocrina, certificare in osteodensitometrie - ISCDProgramul UNCTAD/ EMPRETEC pentru antreprenori - 2012Motivational interviewing - Cluj School of Public Health - 2017Limbi straine: engleza, franceza Vlad Voiculescu a ca in situatia in care Ioana Mihaila , va fi propunerea USR PLUS, aceasta va avea sustinerea lui.