Iulia Popovici, critic de arta si jurnalist, numita secretar de stat la Ministerul Culturii

Iulia Popovici, jurnalista, critic de teatru si de film, a fost propunerea USR pentru a ocupa un loc de secretar de stat la Ministerul Culturii, in cabinetul ministrului liberal Bogdan Gheorghiu . Anuntul a fost facut de USR in luna ianuarie.Nu ar fi pentru prima data cand Iulia Popovici s-ar alatura Ministerului Culturii. Ea a mai lucrat in aceeasi institutie in 2016, pe post de consilier al ministrului Corina Suteu. Iulia Popovici scrie pentru Observator Cultural, Adevarul sau Dilema Veche si a mai lucrat ca expert in cadrul unor proiecte culturale, conforma culturaladuba.ro.