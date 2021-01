Liderul USR-PLUS Sulina a demisionat dupa ce l-a atacat violent pe Ivan Patzaichin si l-a numit "prietenul ciumei rosii"

"Asta e parerea mea. Ivan Patzaichin este apropiat PSD -ului. Cred ca din acest grup ar trebui sa faca parte specialisti, pescari si cei care cunosc cu adevarat Delta Dunarii. Eu avem o idee, ca USR sa treaca un proiect legislativ prin care Guvernatorul Deltei Dunarii sa fie ales prin vot, de catre cetatenii din Sulina. Cand a facut USR PLUS grupul consultativ pentru stabilirea conducerii executive a Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii noi nu am fost inrebati nimic", a spus Mirel Constantin pentru Ziare.com.Ivan Patzaichin s-a retras din grupul consultativ propus de USR PLUS pentru stabilirea conducerii executive a Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, declarandu-se surprins de violenta atacurilor la adresa sa pe acest subiect. Patzaichin a fost atacat chiar din interiorul USR PLUS.Presedintele organizatiei USR PLUS Sulina l-a criticat pe fostul canoist roman despre numirea caruia a spus echivaleaza cu "lupul paznic la oi". Mesajul a fost scris chiar pe pagina copresedintelui USR PLUS, Dacian Ciolos , care a anuntat decizia de a-l coopta pe Patzaichin in grupul consultativ pentru Delta Dunarii.CITESTE SI: VIDEO Mai multi turisti au blocat ambulanta intrata pe partia din Busteni in ajutorul unui copil accidentat. Salvamontistii au cerut sprijinul jandarmilor