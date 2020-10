LIVE TEXT Lansarea programul de guvernare USR-PLUS. Ciolos: "Trebuie schimbat radical modul prin care se guverneaza in Romania"

"Impreuna cu Dan Barna Cristian Ghinea si cu Oana Toiu, va vom explica in ce consta revolutia bunei guvernari pe care o propunem pentru Romania. Sigur, suntem in plina criza, pe care trebuie sa o gestionam cu competenta, cu empatie fata de oameni, dar si cu viziune pentru ceea ce va fi dupa ce trece criza. Si din acest unghi trebuie privit si planul pe care vi-l propunem astazi.Constatam ca viata noastra nu va mai fi la fel dupa aceasta criza, de aceea avem nevoie de viziune si de un plan care sa aseze Romania pe baze mai sanatoase. Venim in fata dumneavoastra, si de altfel acesta a fost si motivul pentru care am creat aceasta alianta, pentru ca vechile partide au esuat in ultimii 31 de ani si nu prea mai avem asteptari mari de la ele. Progresul e prea lent cu ei la conducere si multi politicieni de pana acuma au distrus increderea romanilor in stat si in politica, dar si speranta noastra, a cetatenilor, ca poate sa fie mai bine. Noi va propunem o schimbare radicala a modului de guvernare, si nu doar niste masuri care sa peticeasca pe aici pe colo.Paradoxal, siguranta si increderea pe care o cautam acum, in vremuri de criza, nu pot veni decat printr-o schimbare radicala a modului in care se guverneaza in Romania. Modul in care s-a guvernat pana acum a dat faliment, am vazut-o in mai multe crize succesive, simtim si acum, asa incat predictibilitatea si stabilitatea pentru viitor inseamna o schimbare a modului de abordare a guvernarii. Raspunsul la aceasta criza sanitara, sociala si economica este acest plan a USR-PLUS si cele 40 de angajamente clare. Deci astazi ne luam in fata dvs. 40 de angajamente clare in domeniile care au nevoie de reforma.E nevoie de o Romanie fara hotie. O Romanie fara privilegii pentru alesi, fara sinecuri, fara imunitati inutile, fara pensii speciale , fara atentate la paduri si la sanatatea noastra. Vrem sa construim o Romanie in care competenta si cinstea sa fie pietrele de temelie a administratiei publice. Guvernarea care urmeaza acestei crize pe care o traversam, ne va da sansa istorica de a reconstrui cu adevarat si nu pe fundatii strambe. Fundatia pe care noi vrem sa construim porneste de la garantarea independentei si eficientei justitiei, a unui stat cu institutii credibile si eficiente, a unui stat cu o administratie curatata de coruptie si impostura. Asta e puncul de plecare pentru ca asta e fundatia. Asta inseamna Romania fara hotie - un stat eficient in care justitia isi face treaba iar celelalte insitutii functioneaza, pornind in primul rand de la cinste si competenta.Deci una dintre primele masuri pe care le vom lua cand vom ajunge la guvernare, este aceea de a corecta legile PSD anti- justitie si sa corectam reglementarile din Codul Penal, pentru a da o directie clara justitiei si a da curajul oamenilor din justitie sa isi faca treaba, fara teama ca vor fi influentati de decizii politice care sa le dea peste cap independenta.Apoi, pe aceasta fundatie, curata si cinstita, educatia, sanatatea si economia pentru oameni devin pilonii de baza USR-PLUS pentru Romania. Dupa ce facem aceasta curatare putem vorbi de economie capabila si de eficienta.Trebuie sa ajutam antreprenorii. Economia, din punctul nostru de vedere, inseamna antreprenori cu initiativa si un stat partener. Oricat am vorbi de investitii in economia din Romania, daca nu reducem drastic birocratia in raport cu mediul economic, nu o sa construim nimic eficient. Vrem sa incepem cu reducerea birocratiei si apoi o analiza si o reducere a cerintelor inutile", a afirmat Dacian Ciolos , liderul PLUS.