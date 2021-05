USR PLUS prezinta un manifest privind Viitorul Europei, invitand cetatenii la dezbatere. Ciolos: "Noi, in Parlamentul European, ne-am batut ca un cuvant cheie sa-l aiba cetatenii, nu doar politicienii"

Potrivit USR PLUS, manifestul este punctul de plecare in Conferinta privind Viitorul Europei, care va dura cel putin un an si care va stabili directiile UE pentru urmatorii ani."Discutia despre viitorul Europei este importanta atat din perspectiva prioritatilor europene care trebuie puse pe masa - si cetatenii sunt invitati sa-si exprime opinia -, dar si din perspectiva functionarii UE: cum trebuie impartita puterea de decizie la nivel european, cum sa facem sa avem o voce mai bine auzita si ascultata la nivel international. Intram acum intr-o etapa in care trebuie sa facem in asa fel incat in deciziile la nivel european sa se poata implica mai mult cetatenii. Sa vorbim de o Uniune Europeana a cetatenilor, pentru ca, din punctul meu de vedere, in urmatorii ani, daca nu vom avea o Uniune Europeana in care sa aiba incredere cetatenii, nu vom avea deloc o Uniune Europeana sau, oricum, ea nu va fi eficienta. Noi, in Parlamentul European, ne-am batut ca un cuvant cheie sa-l aiba cetatenii, nu doar politicienii, alesii oamenilor din PE sau din parlamentele nationale, nu doar membrii guvernelor statelor membre", a declarat Dacian Ciolos , presedintele Renew Europe si copresedinte USR PLUS.Europarlamentarul USR PLUS Alin Mituta a aratat ca manifestul lansat de USR PLUS are rolul de a sintetiza ideile pentru Conferinta privind Viitorul Europei."Aceste idei sunt doar un inceput pentru o dezbatere ampla pe care vrem sa o avem cu cetatenii. UE are un impact imens in viata de zi cu zi a tuturor europenilor, din moment ce 70% din legislatia aplicabila in oricare dintre statele membre provine, de fapt, de la nivelul institutiilor europene. Solutiile propuse de noi? De exemplu, pe partea de implicare efectiva a cetatenilor, USR PLUS propune sa existe un exercitiu de consultare de genul Conferintei nu o data la 10 ani sau la 5 ani, ci in fiecare an. Iar opiniile cetatenilor sa nu fie doar o chestiune de bifat, ci sa fie luate in consideratie foarte serios. In ceea ce priveste schimbarile la nivel de arhitectura institutionala, noi propunem introducerea dreptului de initiativa legislativa pentru PE si consideram ca este nevoie de mai multa transparenta in modul de desemnare in functiile importante la nivel european", a afirmat europarlamentarul USR PLUS Alin Mituta.Potrivit europarlamentarului Ramona Strugariu, Conferinta despre Viitorul Europei este si "despre ce trebuie sa facem pentru ca cei aproape 500 de milioane de cetateni ai UE sa simta ca sunt sprijiniti si reprezentati in acest proiect, asa cum merita sa fie"."In ceea ce priveste capitolul Justitie, ne uitam in primul rand la asigurarea unui acces efectiv, real, nediscriminatoriu la Justitie pentru toti cetatenii Europei, ne uitam si la finantare astfel incat sistemul sa se adreseze nevoilor profesionistilor din domeniu si ale societatii civile. Trebuie sa ne uitam si la cadrul de combatere a marii infractionalitati, fie ca vorbim de exercitarea mandatului functionarului public, fie ca discutam despre marile retele de crima organizata. O prioritate absoluta pentru noi este si participarea Romaniei la Spatiul Schengen ", a precizat europarlamentarul USR PLUS Ramona Strugariu.Europarlamentarul Dragos Pislaru sustine ca prima idee pentru viitorul Europei este legatura clara intre economic si social. Sunt transformari majore care au loc . Pe de o parte, pe zona economica, discutam de desavarsirea proiectului european, uniunea pietelor de capital, uniunea bancara, ideea de guvernanta economica si de pact de stabilitate si crestere. Pe de alta parte, pe zona sociala, cu totii ne dam seama de un lucru: in pandemie, am vazut cat de importanta este solidaritatea. Am vazut ca nu putem discuta de Viitorul Europei fara a vorbi de cea mai importanta parte a sa: cetatenii. Europa nu este numai despre milioane de euro intr-un buget, ci despre milioane de cetateni care creaza viitorul Europei", a aratat Pislaru.De asemenea, Dragos Tudorache a afirmat ca, atunci cand ne gandim la viitorul Europei, nu putem ignora contextul geopolitic."Suntem la intersectia, la punctul de intrepatrundere a unor interese la nivel geopolitic. Prima prioritate o constituie relansarea dialogului transatlantic cu Statele Unite ale Americii, sa gasim energia de a actiona impreuna pentru a da credibilitate la ceea ce inseamna forta democratiilor liberale la nivel global. Apoi, sunt relatia cu China, respectiv cu Rusia. In ceea ce priveste extinderea UE, trebuie sa avem o politica ambitioasa de extindere pentru cele doua zone care geografic si istoric fac parte din Europa: Balcanii si tarile din Parteneriatul estic. Moldova este si ea pe lista de prioritati a noastra, a Romaniei, si va trebui sa luptam in fiecare zi, nu trebuie si nu ne putem permite sa uitam de Moldova", a precizat Tudorache.Manifestul Viitorul Europei reprezinta punctul de plecare al delegatiei USR PLUS din Parlamentul European in dezbaterile Conferintei privind viitorul Europei. Mai multe informatii pot fi gasite si pe site-ul Viitorul Europei, site lansat astazi si pe care cetatenii pot transmite schimbarile pe care le vad necesare in UE.USR PLUS va organiza dezbateri pe fiecare tema in parte la care vor fi invitati membri, ministrii USR PLUS, parlamentari si alesi locali.