Mari intrebari legate de miscarea extremista AUR. Cum isi vor pastra coeziunea membrii partidului odata ajunsi "la ciolan"

"Functional vorbind, USR si AUR au acelasi stil politic populist, aceeasi versiune de strategie electorala. Ce difera este continutul", subliniaza acesta."Cateva intrebari si ipoteze despre AUR, in contextul rezultatelor alegerilor de ieri.Cred ca ar trebui sa incepem orice discutie despre AUR cu precizarea ca cei 8% (si 10% din mandate) sunt mai degraba o fantasma cauzata de prezenta redusa la vot. Vorbim, in termeni absoluti, de putin peste *450.000 de voturi pentru AUR. In 2016, PRU PRM si ANR (al lui Marian Munteanu ) au luat, impreuna, aproximativ 330.000 de voturi. Anul acesta, PRU si ANR nici nu au fost pe buletinul de vot, iar PRM a luat 23.000 de voturi vs. 73.000 de voturi acum 4 ani. Nu vorbim, asadar, de o depasire foarte mare a albiei electorale tipice partidelor nationaliste. Sunt trei diferente fata de acum 4 ani: (a) prezenta foarte scazuta la urne, care a crescut ponderea electoratului nationalist/suveranist in numarul total. Aici trebuie discutat de ce acest electorat a putut fi mobilizat mai bine ca altele; (b) reducerea fragmentarii votului nationalist prin aparitia AUR si disparitia vechilor vehicule; (c) schimbarea mesajelor de campanie ale PSD , care a renuntat la mesajele traditionaliste.- Care este compozitia politica/demografica/ideologica a coalitiei electorale care a propulsat AUR peste pragul electoral?Intrebarea aceasta este foarte importanta pentru a intelege succesul AUR si pentru a putea determina daca este un succes de moment sau exista ingredientele pentru o baza electorala stabila. Nu stim inca daca AUR va avea/are un electorat loial (asa cum are USR) sau este o coalitie de ocazie, in contextul masurilor idioate ale PNL din ultimul an.Dupa o scurta excursie online (using my OSINT skills at their best), reiese ca partidul este destul de eterogen, format dintr-o pluralitate de grupulete de neolegionari, intelectuali conservatori, fundamentalisti religiosi, nationalisti, unionisti si oportunisti. Toti acesti oameni sunt tinuti la un loc de o grila doctrinara destul de firava dar foarte bine ancorata in simtul comun traditional. Familia, biserica, natiunea, lupta impotriva sexomarxistilor progresisti. Nimic diferit de largi segmente din PNL, PSD, PMP et co. Vor reusi oamenii astia sa ramana impreuna acum ca ajung la (o parte din) ciolan? Vor reusi sa ramana uniti cand vor trebui sa imparta functiile, indemnizatiile si demnitatile? Vom vedea!Electoratul pare sa fie insa destul de omogen. Populatie cu educatie de baza, din mediul rural, aflata in stare de relativa precaritate. Sunt oamenii ignorati de protipendada de pe Dambovita, care viseaza la sisteme de sanatate privata, scoli unde parintii platesc si decid totul si in general unde statul social nu prea exista. Oameni care au suferit de pe urma masurilor absurd de coercitive, de pe urma unui stat care a actionat cu bulanul in de persuasiune si informare. Nu stim inca destul despre oamenii acestia, iar aici de mare ajutor vor fi antropologii, nu sociologii.- De ce AUR si nu un alt partid nationalist?Nu este evident de ce AUR este cel care a reusit sa coaguleze o coalitie electorala suficient de mare pentru a trece pragul electoral. De ce ei si nu altii? Pana una alta, sunt o multime de partide nationaliste, conservatoare, suveraniste care propun cam aceleasi lucruri.Ipoteza mea este legata de stilul si strategia politica a AUR, care diferentiaza partidul de alte surate nationaliste. Pe scurt, AUR este foarte similar cu USR-ul. Functional vorbind, USR si AUR au acelasi stil politic populist, aceeasi versiune de strategie electorala. Ce difera este continutul (si, prin extensie, electoratul tinta), nu abordarea, stilul sau structura. Daca USR a patentat un populism relativ centrist/progresist cu accente economice de centru dreapta, oferind electoratului educat, urban, cu venituri de la medie in sus exact ce acesta cerea, AUR face acelasi lucru dar pentru alt electorat. Este surprinzatoare similaritatea functionala dintre stilul si strategia politica AUR si cea a USR. Ce difera este continutul ideologic!USR este sustinut de intelectualitatea urbana, de cultura inalta. AUR este sustinut de intelectualitatea traditionala, cea pround conectata la cercurile monahale si conservatoare pe care le gasesti si la Academia Romana. Daca in cazul electoratului USR modernitatea este prevalenta si contactul cu lumea traditionala produce tensiuni, la electoratul AUR as specula ca este invers. Lumea traditionala e inca prevalenta si contactul cu modernitatea produce tensiuni. Ambele electorate percep ca valorile lor nu le sunt respectate (valori relativ liberale pentru electoratul USR, valori relativ conservatoare pentru electoratul AUR). Iar aceste tensiuni provoaca cereri electorale care sunt satisfacute de cele doua partide. Coruptia si incapacitatea statului provoaca nemultumiri similare, chiar daca din ratiuni diferite. Desigur, ce am schitat aici este o simplificare, dar ce este important de retinut este ca exista o asemanare stupefianta intre AUR si USR. USR a patentat un stil politic, o strategie castigatoare, iar acum se pare ca AUR o foloseste si pentru un alt tip de electorat.Ce se va intampla in continuare?Evolutia viitoare va depinde de doi factori, dpmdv. Un prim factor important este cel ideational. Ce idei, ce concluzii vor trage liderii celorlalte partide politice traditionale (inclusiv USR). Daca ideile care vor prevala vor duce catre o radicalizare a strategiilor politice ale partidelor pentru capturarea voturilor din extreme, atunci aceste idei vor polariza societatea si mai mult. Daca insa ideile care vor prevala vor fi cele care sustin un cordon sanitar si apararea centrului, atunci efectele politice reale ale victoriei AUR vor fi limitate. Ideile care prevaleaza in partide conteaza!Un al doilea factor este cel material. Situatia economiei, politicile publice si "reformele" ce vor fi adoptate dupa pandemie vor defini scena politica pana la sfarsitul deceniului. Factorii economici si geopolitici vor contribui la succesul sau esecul extremismului de dreapta sau de stanga.Dilema imediata legata de AUR este cat de bine isi for putea apara coeziunea interna, sub presiunea accesului la resurse publice (chiar si din opozitie , a se lua aminte de la PPDD) si a interventiilor baietilor cu ochi albastri", a scris acesta pe pagina sa de Facebook.