Marius Irimia (USR PLUS), desemnat viceprimar al municipiului Piatra-Neamt. Acuzatiile consilierilor PSD si PMP

Al doilea viceprimar este Alin Lehadus, ales in decembrie 2020. Reprezentantii PSD si PMP au declarat, intr-un comunicat de presa, ca alegerea viceprimarului s-a facut cu incalcarea legii.Cele doua partide au precizat ca inaintea sedintei extraordinare a CL Piatra-Neamt, consilierul local Cristian Sauciuc (PMP) si-a inregistrat demisia din functie.PSD si PMP sustin ca viceprimarul nu putea fi ales decat dupa validarea consilierului supleant de pe lista PMP, asa cum prevede legea."Astazi s-a consumat un nou episod din ilegalitatile care au loc sub obladuirea primarului liberal Andrei Carabelea! Cu o sfidare totala fata de lege - probabil nici secretarul Primariei Piatra-Neamt nu e strain de toate aceste practici - a fost ales al doilea viceprimar al institutiei care ar trebui sa reprezinte interesele pietrenilor!Este regretabil si jenant modul in care se comporta membrii aliantei PNL- USR PLUS din Consiliul Local Piatra-Neamt, avand in vedere ca s-au grabit sa aleaga un viceprimar desi nu erau validati toti consilierii din legislativul local! Dar legea nu exista pentru cei din PNL si USR", a declarat, in comunicatul de presa, presedinta PSD Piatra-Neamt, Florentina Luca Moise."Astazi 19.02.2021, in Consiliul Local Piatra-Neamt a continuat seria ilegalitatilor care au devenit o practica a unei parti din actualul Consiliu Local si orchestrate de primarul Carabelea Andrei. Votul consilierului local Harbuz Liviu este ilegal avand in vedere decizia definitiva de incompatibiliate ANI, luata de peste 30 de zile.Nu s-a tinut cont de demisia colegului nostru Sauciuc Cristian din functia de consilier local, demisie depusa si inregistrata inainte de ora sedintei. Alegerea viceprimarului nu reprezenta caracter de urgenta pentru a fi introdusa pe ordinea de zi a unei sedinte cu caracter de indata. Motivele expuse determina grupul consilierilor locali PMP sa conteste in instanta hotararea CL Piatra-Neamt, de astazi", a precizat conducerea PMP Neamt.Reprezentantii USR PLUS si PNL nu au raspuns, deocamdata, acuzatiilor.