Membra USR, la un pas sa-i fie invalidata candidatura dupa ce a uitat in ce oras concureaza la functia de primar

Foto: turdanews.net

Candidatii PNL Campia Turzii au depus o contestatie in acest sens, la Judecatoria Turda, prin care solicita respingerea candidaturii, de vreme ce este mentionat faptul ca Daniela Dolha va candida pentru functia de primar la Turda."La o simpla lecturare a acestui document, validat de Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 2 Campia Turzii, se constata cu puterea evidentei ca doamna Daniela Dolha a fost desemnata de catre conducerea Aliantei USRPLUS sa candideze in municipiul Turda si nu in municipiul Campia Turzii. Apreciem ca acest document exprima vointa indubitabila a conducerii judetene a formatiunii politice USR PLUS", se mentioneaza in contestatia depusa de Sabin Ghemes, in calitate de reprezentant al PNL Campia Turzii, care solicita "respingerea acestei candidaturi", conform turdanews.net Magistratii nu au admis solicitarea liberalilor, iar Daniela Dolha poate candida."In opinia PNL Campia Turzii, e firesc sa acuzi de incompetenta, complet gratuit, pe singurul candidat ce intr-adevar propune o schimbare in sistemul politic actual la nivelul adminCandidatura Danielei Dolha e mai sanatoasa ca oricand si va asteptam la vot pentru a opri hotia, minciuna, administratia proasta si metehnele astea de ev mediu ce ne bantuie si azi in politica si presa locala.Domnule Dorin Lojigan, Sabin Ghemes si ceilalti care ati condus orasul, noi nu va putem reclama la judecatorie pentru "erorile" acestea, dar cetatenii va pot exclude prin stampila de vot pe 27 Septembrie.Erorile domniilor voastre in cheltuirea banului public sunt pe finalul documentarii si unele arata ca foarte probabil veti vizita si Judecatoria Turda si Tribunalul Cluj."