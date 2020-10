Mesaj al liderului USR Ionut Mosteanu catre un consilier judetean al partidului din Alba: "Punctual, pe Roman, acum trebuie dat tare"

Mosteanu face referire la o postare pe Facebook din 19 august 2019 a jurnalistei Aida Zaharia in care scria despre o firma a lui Roman care nu se gaseste in declaratia de integritate.Firma a inceput sa primeasca contracte cu bani publici din ianuarie 2017. Ea mentioneaza si un alt liberal, Laurentiu Alexandru Blaga, care, la fel, nu a mai trecut in declaratia de integritate o firma care a avut contracte pe bani publici. In discutia celor doi intervine si europarlamentarul Cristian Ghinea , care il intreaba pe Todosiu: "Vrei sa iti fac un text de raspuns la schelalaielile lui Roman?"."Ionut Mosteanu: Beni, trebuie impinsa asta de catre voi in Alba. Roman il tot ataca pe Dan.Beniamin Todosiu, consilier judetean la Alba: Noi am vrut sa-l atacam, dar nu ne-au dat voie de la comunicare.Ionut Mosteanu: Punctual, pe Roman acum trebuie dat tare. Vorbim maine daca vrei. O sa dau si eu. Impingeti cat puteti postarea asta si cereti-i sa explice.Beniamin Todosiu: Dati-ne voi ca dam in ei. Voie*.Ionut Mosteanu: Iti dau", este discutia de pe grupul intern al USR, obtinut de News.ro.Europarlamentarul USR-PLUS Cristian Ghinea intervine in conversatie si-i da sugestii lui Beniamin Todosiu cum sa arate mesajul referitor la Florin Roman. El ii spune consilierului judetean Alba sa aduca in discutie faptul ca firma lui Dan Barna a fost cea mai performanta in domeniul fondurilor europene si sa aminteasca despre Alexandru Laurentiu Blaga, colegul de partid al lui Roman, si lucrurile nementionate de acesta in declaratia de integritate.Ghinea se amuza si de faptul ca Florin Roman a spus ca "abia il cunosc pe celalat penelist" si precizeaza ca de doua zile liderul deputatilor PNL ameninta ca merge la tribunal. "Haide, abia asteptam. Sa vedem cum explica el judecatorului ca nu e penal pentru ca e doar coleg de candidatura cu un penal care primeste contracte de la alti penali, dar el nu stie nimic, nu a auzit nimic. Florine, hai la tribunal, ai curaj, lasa boceala", mai scrie eurodeputatul Renew Europe."Cristian Ghinea: @Beni Todosiu vrei si iti fac un text de raspuns la schelalaielile lui Roman. Ar merge pe linia: Acest domn a ridicat piatra si a crezut ca face mare branza. E un proverb care zice ca daca locuiesti intr-o casa de sticla, nu te juca cu pietre. El l-a acuzat pe Dan Barna de afaceri cu statul. Dan Barna a construit o firma care a fost una dintre cele mai performante firme din Romania in domeniul fondurilor europene, a construit cel mai bun site de informare din Romania privind fodurile europene, a muncit si a performat.In schimb, noi am aratat ca un coleg de partid al lui Roman a avut contracte netransparente cu institutii conduse de alti colegi de patid ai lui Roman. Raspunsul lui Roman e amuzant: abia il cunosc pe celalalt penelist. Nu e amuzant? De doua zile Roman tot ameninta ca merge la tribunal. Haide, abia asteptam. Sa vedem cum explica el judecatorului ca nu e penal pentru ca e doar coleg de candidatura cu un penal care primeste contracte de la alti penali, dar el nu stie nimic, nu a auzit nimic. Florine, hai la tribunal, ai curaj, lasa boceala", conform discutiilor de pe grupul intern la partidului condus de Dan Barna.Postarea pe Facebook a jurnalistei Aida Zaharie spune ca Florin Roman nu a mentionat in declaratia de integritate o a doua firma "SC LARRY & CORY VERMESSUNGEN SRL, la care avea 94.45% din actiuni, tot din judetul Alba, comuna Sasciori. Firma a fost infiintata in anul 2010".Zaharie precizeaza ca "aceasta a doua firma nedeclarata a inceput sa primeasca contracte cu bani publici, din ianuarie 2017. Mai exact, au fost 17 contracte primite prin incredintare directa in anul 2017, in suma totala de 504.016 lei (in 2017, firma a avut venituri totale de 240.339 lei!) iar in 2018 au mai fost alte 26 de contracte de achizitii directe, in suma totala de 259.912 lei si o singura licitatie castigata, in valoare de 66.677 lei".Ea mai scrie ca "DUPA ce intra in politica mare, sub carmuirea domnului Roman Florin, lider al organizatiei PNL Alba Iulia, domnul Blaga Laurentiu Alexandru castiga, prin doua firme, 68 de contracte de achizitie directa, in valoare de 2.195.699 lei, si o licitatie cu valoarea de 66.677 lei".Aida Zaharie adauga ca au fost acordate acele contracte de Primaria Alba Iulia, "dominata de liberali" si de Primaria Garbova, la fel "dominata de PNL".