Mihai Gotiu, conditii pentru o "viitoare coalitie de guvernare": Impadurim Romania, DNA al padurilor, conservarea si protejarea biodiversitatii

"Impadurim Romania, este unul dintre angajamentele majore ale USR PLUS, si inseamna cresterea capacitatii de impadurire, astfel incat, sa ajungem sa recuperam si sa transformam in padure 500.000 de hectare de terenuri degradate ori in pericol de desertificare pana in 2050. Conservarea si protejarea biodiversitatii, in acord cu ambitiosul Pact Verde al UE, mai inseamna si o lege pentru interzicerea taierilor de paduri in parcurile nationale, cresterea suprafetelor ariilor naturale protejate pana la 30% din suprafata tarii, realizarea Catalogului Padurilor Virgine si protejarea lor, implementarea Hartilor Inspire ori protejarea raurilor si a surselor de apa curata.Am initiat DNA-ul Padurilor, l-am trecut prin Parlament si doar o smecherie a Guvernului Orban, cu complicitatea CCR , a facut ca institutia sa nu fie deja infiintata. Va asigur ca in primele luni ale anului 2021 legea va intra in vigoare. Am depus si trecut amendamente pt transpunerea integrala a Directivelor Ape, Habitate ori Noua Directiva EIA, am luptat doi ani cu Legea Antirauri. Ducem lupta mai departe si, saptamana viitoare, vom depune o lege de abrogare a prevederilor toxice, care permit distrugerea discretionara a raurilor de munte", a declarat Mihai Gotiu joi intr-o conferinta de presa, in care a prezentat propunerea Aliantei USR-PLUS pentru mediu, din programul de guvernare.El a vorbit si despre realitatea care se ascunde in spatele poluarii, oferind niste cifre cum ar fi faptul ca 25.000 de persoane mor in Romania din cauza poluarii."In Romania, 25.000 de persoane isi pierd viata in fiecare an din cauza bolilor provocate de poluare. Una dintre cauzele majore ale ratei de mortalitate cauzate de COVID-19 din Romania, mult peste media europeana, sunt si aceste boli respiratorii cauzate de poluare. Iar dincolo de suferinta umana, imposibil de cuantificat financiar, stau pierderile economice, de asemenea, uriase: un miliard de euro, in fiecare an, valoarea lemnului taiat ilegal, anual, din padurile Romaniei; 11 miliarde de euro, in fiecare an, costurile sociale de sanatate asociate poluarii din marile noastre orase. De aceea, afirm fara echivoc: mediul va fi una dintre prioritatile viitoarei guvernari. Punctual, sa dau doar un exemplu - si ii transmit si domnului Ludovic Orban - ca infiintarea si operationalizarea DNA-ului Padurilor, mai exact a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Mediu, este una dintre conditiile USR PLUS in lipsa careia nu putem avea o eventuala coalitie de guvernare", a completat Gotiu..La randul sau Raul Pop, membru in cadrul Consiliului National PLUS si expert in problematica gestionarii deseurilor, a vorbit despre problemele cu care se confruta Romania, printre care se numara si modul in care sunt gestionate chestiunile legate de mediu de catre factorul politic."Nu putem depinde in ceea ce priveste calitatea mediului si a factorilor care afecteaza sanatatea umana de un individ, fie el si ministru, sau de un minister . Prea multa vreme, mediul a fost un subiect secundar pentru factorul politic. Romania face parte din acest club exclusivist al UE care si-a propus ca pana in 2050 sa devina neutra din punct de vedere climatic. Suntem tara care poate sa aiba un rol de lider european, din acest punct de vedere, dar in acelasi timp suntem tara in care lucram cel mai putin la nivel institutional pentru acest lucru. Avem nevoie de o clasa politica ce administreaza performant mediul si resursele naturale, care intelege si respecta cateva principii de baza: poluatorul plateste, este o conditie de baza. Nu ne mai putem permite sa traim intr-un mediu poluat in care nimeni nu raspunde de nimic; exista o prioritate in gestionarea deseurilor. Trebuie sa intelegem ca deseurile sunt resurse, ca pot sa ramana niste probleme de mediu daca noi le tratam ca niste lucruri de care trebuie doar sa scapam, aruncandu-le undeva", a explicat Raul Pop.Acesta a vorbit si despre necesitatea transparentizarii modului in care sunt aplicate reglementarilor de mediu."Avem mare nevoie sa transparentizam modul in care se aplica reglementarile de mediu. Avem, in momentul de fata, situatii in care organe ale statului comunica public ca exista o poluare, dar nu gasim cauzele. Stim foarte bine ca in marile aglomerari urbane, cam in toate in care masuram, avem probleme de calitate a aerului. Avem probleme legate de gestiunea deseurilor - avem un plan national de gestionare a deseurilor care, pana acum, nu a creat niciun fel de progres semnificativ. Avem nevoie ca industria sa inteleaga ca trecem printr-o adevarata revolutie industriala. Daca ultima s-a bazat pe utilizarea combustibililor fosili, suntem in situatia, acum, in care trebuie sa iesim din acest model. Trebuie sa incurajam producerea, distribuirea si utilizarea energiilor regenerabile, trebuie sa gasim modalitati prin care cream valoare fara sa mai cream impact de mediu", a conchis Pop.CITESTE SI