Mircea Toma, presedintele ActiveWatch, propus de USRPLUS membru in Consiliul National al Audiovizualului

"USR PLUS si-a asumat ca obiectiv in cadrul coalitiei de guvernare reforma Consiliului National al Audiovizualului (CNA), care trebuie sa inceapa cu transparentizarea numirii membrilor, digitalizarea si transpunerea directivei UE privind serviciile audiovizuale. USR PLUS va propune intotdeauna profesionisti in functii publice.Prin umare, il sustine pentru pozitia de membru in cadrul CNA pe Mircea Toma, secondat de Dan Radu ca supleant. Ambele nominalizari au avut la baza profesionalismul si integritatea pe care le-au dovedit de-a lungul timpului in domeniile in care au activat", a transmis vineri, 5 martie, USR PLUS.Mircea Toma este presedintele ActiveWatch, organizatia care actioneaza pentru protectia drepturilor omului, militand pentru comunicarea libera in interes public.Toma detine un doctorat in psihologie si a activat, de-a lungul carierei sale profesionale, in urmatoarele arii: monitorizare si analiza mass media ; advocacy pentru drepturile omului; formator antidiscriminare si interculturalism; jurnalism; coordonare si formare competente comunicare publica; asistenta psihologica, educatie media.Dan Radu este vicepresedintele Asociatiei "Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei". Este absolvent al Institutului Politehnic din Iasi si a lucrat pentru mai multe institutii mass-media, ocupand functiile de reporter, redactor-sef, director general, editor, director de programe."Nominalizarile lui Mircea Toma si Dan Radu sunt inca un pas decent si firesc pe care il facem in aceasta directie de a aduce societatea in politica. Ambii sunt oameni profesionisti, care sunt convins ca vor reprezenta cu cinste in CNA valorile in care USR PLUS crede, ducand aceasta institutie acolo unde trebuie si unde avem mare nevoie de ea", a afirmat Dan Barna , copresedinte USR PLUS si viceprim-ministru."Contam pe anvergura morala si profesionala si pe independenta lui Micea Toma pentru a readuce credibilitatea in aceasta institutie de reglementare, care va trebui reformata si adaptata la noile realitati ale audiovizualului din Romania si Europa. Iar Dan Radu va aduce, alaturi de Mircea Toma, viziunea si experienta sa reformatoare pentru un audiovizual modern", a declarat, la randul sau, copresedintele USR PLUS, Dacian Ciolos , lider al Grupului Renew Europe in Parlamentul European.